Etwa 300 Motorradfahrer nahmen am Samstag an der Motorradwallfahrt teil. Stadtpfarrer Bregula segnete auf dem Wallfahrtsplatz die Zweiräder (r.). Fotos: B. Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Der vor 14 Jahren auf Initiative des damaligen Mesners Achim Kaltwasser ins Leben gerufene Wallfahrtstag für Motorradfahrer erfreute sich auch heuer wieder eines guten Zuspruchs. Rund 300 Biker waren am Samstagnachmittag zur "15. Walldürner Motorradwallfahrt" gekommen.

Erfreulicherweise spielte auch in diesem Jahr wieder das Wetter mit, so dass gute äußere Bedingungen gegeben waren. Und dies machte sich denn auch sehr positiv in punkto Teilnehmerzahl bemerkbar: Nahezu 300 Motorradfreaks mit ihren ca. 200 "heißen Öfen" aus dem ganzen süddeutschen Raum und aus dem Raum Köln fanden den Weg in die Wallfahrtsstadt, um an der Gnadenstätte zum Heiligen Blut "aufzutanken".

Nach der Ankunft in Walldürn und nach der von vielen angenommenen Möglichkeit eines Mittagessens im Pfarrsaal fand der Wallfahrtsgottesdienst statt, den Stadtpfarrer Pater Josef Bregula unter das Thema "Damit wir das Leben haben" (Johannes 10,10) gestellt hatte, und der musikalisch umrahmt wurde von der Band "Young Musicians" unter der Leitung von Jürgen Miko.

Wie Bregula aufzeigte, gehe das Motto auf einen Satz von Jesus zurück, in dem er seinen Auftrag beschrieben habe: "Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben".

In seiner Predigt stellte Bregula die Frage in den Raum: Was antworten Sie auf die tausendmal gehörte Frage eines anderen "Wie geht’s dir?" Meistens laute dann die Antwort "Mir geht’s ganz gut. Ich bin zufrieden." Doch sei man bei dieser Antwort denn auch immer ehrlich sich selbst und den anderen gegenüber?

Es gebe Tage, da stehe man mit beiden Beinen fest im Leben, sei zufrieden, alles passe. Doch der Boden könne auch urplötzlich wie bei einem Erdbeben erzittern. Etwas Unverhofftes werfe einem aus der Bahn, wie die schwere Krankheit eines Familienmitgliedes, der Zeitungsbericht von einem tödlichen Motorradunfall, ein Suizid im Bekanntenkreis oder die Trennung eines einem bekannten Ehepaares. Das eigene Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit bekomme dann Risse, alles gerate ins Wanken.

Jesus Christus habe uns vorgelebt, dass für ihn der Glaube an Gott erfüllend war und dass er in Gott Halt und Mut für alle Lebenslagen gefunden habe. Gott schaue uns mit einem liebevollen Blick an. Doch wie wolle uns Jesus Christus dieses Leben in Fülle vermitteln? Wie könnten wir wieder auftanken, wenn unser seelischer Tank leer sei? Auftanken könnten wir beim Hören seines Wortes. Jedes Wort aus dem Evangelium sei für uns wie ein Wegweiser, um in die richtige Richtung zu fahren. Nahrung für die Seele sei hier an diesem Wallfahrtsort besonders auch die Begegnung mit Christus im Heiligen Brot, denn in seinem heiligen Leib möchte uns Christus Nahrung sein für unsere Seele.

Jesus wolle auch mit uns heute unsere Sorgen teilen, unser Ratgeber sein, und uns auf unseren täglichen Wegen, auch auf unseren Motorradfahrten begleiten. Er wolle bei uns bleiben und uns seine Nähe, seine Kraft und seine Liebe spüren lassen. Er wolle gewissermaßen unser Beifahrer sein nicht nur auf dem Motorrad, sondern überall in allen Erlebnissen und Situationen.

So gesehen wolle er als Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter allen Motorradfahrer an diesem Samstagnachmittag empfehlen: "Tanken Sie nicht nur ihr Fahrzeug, sondern auch ihr inneres Leben auf.

Sehr feierlich waren die den von Teilnehmern der Motorradwallfahrt vorgetragenen Fürbitten und das Totengedenken für alle tödlich verunglückten Motorradfahrer.

Anschließend nahm Stadtpfarrer Bregula auf dem Schlossplatz die Segnung der Motorräder vor, ehe der Motorradkorso die Heimfahrt antrat - gestärkt und erneuert im christlichen Glauben.