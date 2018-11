Buchen. (pam) Am Samstagabend wurde die Logistikhalle der Firma OKW-Gehäusesysteme in Buchen einmal mehr zum Veranstaltungssaal umfunktioniert. Seit 2011 lädt das Unternehmen im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe "moments inside" regelmäßig zu kulturellen Events ein, die sich mit außergewöhnlichen Themen beschäftigen.

Am Samstag wurden die Gäste auf eine Reise nach Ostafrika mitgenommen: Der ehemalige Betriebsleiter der OFS, Karl-Heinz Dörsam, berichtete über seine Erlebnisse auf dem "schwarzen Kontinent", den er bereits seit rund 25 Jahren regelmäßig besucht. Es ist jedoch nicht nur die Faszination für Land und Leute, die ihn immer wieder nach Afrika lockt. Vielmehr hat er ein bestimmtes Ziel vor Augen: benachteiligten Menschen, insbesondere Kindern, zu helfen.

In Zusammenarbeit mit der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach finanzieren Dörsam und zahlreiche ehrenamtliche Helfer in Bukuumi, Uganda, ein Internat für Waisen, in dem 62 Kinder leben. Ebenso einen Kindergarten mit insgesamt 112 Kindern.

Mit Spendengeldern und Arbeitseinsätzen, die auf eigene Kosten durchgeführt werden, konnte bereits vieles erreicht werden: "Die Kinder können sehr gute schulische Erfolge nachweisen", so Dörsam. Für ihn ist das Projekt "Waisenhaus" eine Erfolgsstory. "Gegen Armut kann man etwas unternehmen", sagt Dörsam überzeugt. Und die Ergebnisse seines Engagements beweisen, dass er recht hat.

Karl-Heinz Dörsam holte Ostafrika ins OKW-Logistikzentrum: Er stellte in seinem Multimediavortrag Landschaft, Kultur, die Menschen und deren Lebensgewohnheiten in Ostafrika vor. Er hatte Bildmaterial, Landkarten und Videos im Gepäck, um dem Publikum den "Erdteil voller Faszination" näherzubringen.

Dabei nahm er die Gäste zunächst auf eine Reise vom Norden in den Südosten mit und ging auf die geografischen Gegebenheiten des Landes ein: Die Entdeckung des Nils, der afrikanische Grabenbruch und die zahlreichen Gebirge und Seen waren dabei nur einige der Punkte, die er ansprach.

Er ging auch auf die Historie ein: Er sprach über die Zeit der Kolonialisierung gegen Ende des 19. Jahrhunderts sowie über die Entwicklung nach dem Erreichen der Unabhängigkeit.

So mancher sieht Afrika als "Problemkontinent" an. Und Dörsam will Vorurteile gegenüber Afrika aus der Welt schaffen. Und das schafft man am besten, indem man Wissen vermittelt: Er brachte den Gästen die Lebensweise und Traditionen der Menschen in Ostafrika näher. Auch die eine oder andere Anekdote hatte er parat.

Einen besonderen Platz im Vortrag nahm natürlich das in Bukuumi liegende Waisenhaus ein, mit dessen Vorstellung Dörsam sein Programm abschloss.

Bei der Unterhaltung des sozialen Projekts halfen auch die Gäste: Sämtliche Einnahmen des Abends, die durch den Eintrittspreis und die Verköstigung eingenommen wurden, kommen den Kindern in Uganda zugute.

Für OKW stellte der Abend einen vollen Erfolg bezüglich der Resonanz der Bevölkerung auf "moments inside" dar: So konnte in der Halle der eintausendste Besucher seit Beginn der Veranstaltungsreihe begrüßt werden.

Mit "moments inside" möchte das Unternehmen das kulturelle Angebot rund um Buchen bereichern: Seit 2011 werden Multimediavorträge mit namhaften Alpinisten und Kletterern angeboten. Zu Gast waren zum Beispiel bereits Hans Kammerlander und Ines Papert. Auch Jazzbands brachten die Logistikhalle bereits zum Swingen.

Organisiert wird die Reihe "moments inside" von Josef Both. Ihm und seinem Team galt am Samstagabend der Dank von OKW-Geschäfsführer Christof Schneider.