Von Rainer Wagner

Walldürn. Nach 336 Tagen Planen, Bauen und Einrichten ist der neue "Wohnfitz" nun in seinem neuen Zuhause in Walldürn angekommen. Den Einzug feierten viele, viele Eröffnungsgäste mit. Für sie öffnete sich die Eingangstür bereits am Dienstag. Tags darauf kamen die Stammkunden, die das neue Zuhause mit den Attributen "mutig, regional, serviceorientiert und innovativ" im gänzlich neuen Ambiente zuerst sehen wollten.

Über 18.000 Einladungen waren versendet worden. Heute, Donnerstag, beginnt offiziell die Ära "Wohnfitz" für alle. Und es wird viel zu staunen und zu bestaunen geben. Nicht umsonst wurde der Neubau des Möbelhauses als "Leuchtturmprojekt für den Wirtschaftsraum" und als "beeindruckender Meilenstein der Firmengeschichte bezeichnet". Der unternehmerische Mut erfuhr Anerkennung und der Dank ging bei der Eröffnung an alle, die zum Erfolg beigetragen hatten.

Die Gäste kamen auf dem roten Teppich zu "Wohnfitz" und wurden gleich von Wolfram Fitz willkommen geheißen. In seiner Rede formulierte er gleich zu Beginn den Stolz auf die Leistung seiner Mitarbeiter und sprach allen, die das Projekt unterstützt und die logistische Meisterleistung vollbracht hatten auf den Punkt fertig zu sein, Dank aus. Tosender Beifall gab Wolfram Fitz Recht. "Dies zeigt, was unsere Region zu leisten im Stande ist." Unterstützung bekam das Vorhaben auch von den Behörden und vom Land und setzte so den vorläufigen Höhepunkt in der 23-jährigen Firmengeschichte, die in Waldstetten begann.

"Halbe Sachen liegen mir nicht", so Wolfram Fitz über sich. Und so wurde dem Anspruchsdenken der Kunden, dem veränderten Kaufverhalten Rechnung getragen. "Alles aus einer Hand" laute die Philosophie der Firma, die sich als Ansprechpartner "rund ums Wohnen" verstehe. "Wo Wohnfitz draufsteht, ist auch Wohnfitz drin", so seine neue Formel für Service. Die jetzt 86 Mitarbeiter des Möbelhauses und die neuen fünf Auszubildenden stehen für diesen Slogan.

Mit einher ging die deutliche Verbesserung des Standards: Die Verkaufsfläche wurde verfünffacht, die Logistik entscheidend gestärkt, das Platzangebot erhöht, die Darstellung auf die Höhe der Zeit gebracht. "Das Sortiment wurde in der Mitte und nach oben und unten ausgebaut", betonte Fitz. Zudem werden das Unternehmen die Prospekte von 90.000 auf 140.000 Exemplare ausdehnen, um neue Märkte zu erschließen.

Und auch energetisch spielt das Unternehmen in der ersten Liga. Ziel sei, ohne Fremdenergie auszukommen. Ziel sei ferner durch die verbesserte Kalkulation eine "knallharte Preisstrategie" zu fahren und den Weg des "fairen Preis-Leistungs-Verhältnis" weiter zu gehen. "Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Seien Sie willkommen bei uns", betonte Wolfram Fitz.

Professor Jo Wickert von "wickert medien design" (Meersburg) nannte als Markenzeichen der Firma: Zielstrebigkeit, Betriebsamkeit, Offenheit und Heimatverbundenheit". Alle diese Attribute fänden sich im neuen Logo von "Wohnfitz"und in der neuen Philosophie, die die alten Tugenden der Firmen mit einbezieht wieder. "Es ist ein Unternehmen von Leuten für Leute der Region und der Neubau ein großer Schritt zur Weiterentwicklung."

Bürgermeister Günther freute sich, dass "Wohnfitz" in seinem neuen Zuhause angekommen ist. Dies sei ein Meilenstein der Zusammenarbeit des Einsatzes von Ideen und Durchsetzungskraft. "Hier wurde Hervorragendes geschaffen, das Seinesgleichen sucht", so Günther. Für die Stadt sei das Unternehmen ein Aushängeschild, ein attraktiver Anlaufpunkt, ein Frequenzbringer für die gesamte Region mit einem städtebaulichen und einem wirtschaftlichen Impuls. "Das Möbelhaus an der Schnittstelle von zwei Bundesstraßen falle ins Auge", so der Bürgermeister, der allen an der Realisierung beteiligten Behörden und Kommunen Dank aussprach. "Walldürn freut sich auf das Möbelhaus."

"Nach elf Jahren gibt es ein furioses Finale", formulierte Landrat Dr. Achim Brötel bei der "Wohnfitz"-Eröffnung in seinem Grußwort. Geschick, Ausdauer und unternehmerischer Mut haben dem Wirtschaftsstandort Walldürn ein wichtiges Stück Zukunft gebracht, betonte der Landrat. Mit dem Bau stoße "Wohnfitz" in eine völlig neue Dimension vor, dank einer großen unternehmerischen Leistung und einer beispiellosen Entwicklung in der Vergangenheit. Viele - auch die Behörden und Kommunen - hätten Hand in Hand gearbeitet und sich als Partner gezeigt. Zudem stehe die Kundenzufriedenheit nicht auf dem Papier, sondern werde in allen Facetten gelebt. "Das ist der wesentliche Schlüssel zum Erfolg", so der Landrat, der seine Rede wie gewohnt mit erheiternden Bonmots gewürzt hatte.