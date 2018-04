Von Rüdiger Busch

Hardheim. Es war ein Tag für die Geschichtsbücher: Mit der Feierstunde zur Außerdienststellung des Sicherungsbataillons 12 endete am Freitag in der Erftalhalle die fast 50-jährige Geschichte der Garnison Hardheim. Bis zur endgültigen Aufgabe des Bundeswehrstandortes werden nach derzeitiger Planung zwar noch eineinhalb Jahre vergehen, doch der feierliche Akt mit dem Einrollen der Truppenfahne war der vorgezogene Zapfenstreich für den Standort. Dementsprechend war der Abend von großer Wehmut, von tiefen Emotionen, von Dankbarkeit, aber auch vom hoffnungsfrohen Blick in die Zukunft geprägt. Die passenden Töne dazu lieferte das Heeresmusikkorps aus Veitshöchheim unter Leitung von Oberstleutnant Kahle, das die Bühne erst nach zwei Zugaben verlassen durfte.

Die zahlreichen Gäste, darunter Abgeordnete, Bürgermeister, Vertreter des öffentlichen Lebens und zahlreiche "Ehemalige" des Standortes drückten mit ihrem Kommen ihre Verbundenheit mit der Garnison Hardheim aus.

Der Führer des Sicherungsbataillons 12, Major Jörg Meier, blickte kurz zurück auf "50 bewegende und ereignisreiche Jahre für die Gemeinde und die Soldaten" und hob die besondere Beziehung zwischen Hardheim und der Bundeswehr heraus: "Immer konnten wir Soldaten uns auf die Gemeinde und immer konnte sich die Gemeinde auf uns Soldaten verlassen!"

Den in der Carl-Schurz-Kaserne stationierten Soldaten dankte Meier "für ihren Einsatz, ihre enorme Leistungsfähigkeit und -bereitschaft, ihre Loyalität und die tadellose Ausführung ihres Dienstes trotz der bevorstehenden Auflösung." Sein Appell an seine Untergebenen: "Gehen Sie Ihren Weg, wenn auch an anderer Stelle und in einer anderen Verwendung, zielstrebig und optimistisch weiter!"

Oberst Wolf-Dietrich Rupp, der Kommandeur der Divisionstruppen der 10. Panzerdivision, verlas zunächst ein Grußwort des Kommandeurs der 10. Panzerdivision, Generalmajor Bernd Schütt, der darin das hohe persönliche Engagement und den professionellen Einsatz der Hardheimer Soldaten lobt. Anschließend hob Oberst Rupp hervor, dass sich die Heeresflugabwehr des Standorts Hardheim von der Inbetriebnahme der Kaserne 1966 bis zur Auflösung des Verbands im Juli 2011 einen hervorragenden Ruf erarbeitet habe.

Das anschließend in Hardheim neu aufgestellte Sicherungsbataillon 12 habe mit der Ausbildung zum "Infanteristen der Zukunft" (IdZ) eine eminent wichtige Aufgabe innerhalb der gesamten Bundeswehr übernommen: "Diese Ausbildung wurde in beachtenswert professioneller Weise durchgeführt."

Oberst Rupp dankte der Garnisonsgemeinde und allen Hardheimern, die die Bundeswehr in Hardheim über viele Jahre hinweg getragen hätten: "Ohne die Menschen in der Region wären die hervorragenden Leistungen der Soldaten in dieser Art nicht möglich gewesen."

"Die Kaserne hat Hardheim bundesweit bekannt gemacht", unterstrich Bürgermeister Volker Rohm, Trotz aller Bemühungen sei es nicht gelungen, den Standort zu erhalten: "Deshalb endet heute ein Stück Geschichte!" Wie schnelllebig die Zeit sei, zeige sich daran, dass die Nachnutzung der Kaserne durch die Firma Kuhn und die Belegung mit Flüchtlingen bereits begonnen habe. Für Sentimentalitäten bleibe kein Platz, nötig sei stattdessen ein sinnvolles Konzept für die Liegenschaft.

Mit dem Dank an die Soldaten, die Garanten für ein Leben in Frieden und Freiheit seien, verabschiedete der Bürgermeister die Bundeswehr.

Mit dem Einrollen der Truppenfahne entband Oberst Wolf-Dietrich Rupp das Sicherungsbataillon 12 anschließend zum 31. Dezember von seinem Auftrag, ehe der Ausmarsch der Soldaten für die Gäste der Feierstunde ein Moment zwischen Gänsehaut und Wehmut darstellte.