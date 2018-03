Von Alexander Rechner

Buchen. Welche Botschaft hat er an die Buchener Christdemokraten? Wie wird er seine Anhänger auf die Landtagswahl am 13. März einschwören - auch angesichts des Umfragetiefs? Laut einer neusten Umfrage von Infratest Dimap käme die Partei mit Spitzenkandidat Guido Wolf (54) nur auf 31 Prozent. So brachte es Ralf Schäfer, der Buchener CDU-Stadtverbandsvorsitzende, denn auch gleich in seiner Begrüßung gegenüber dem Hauptredner einer CDU-Veranstaltung, Thomas Strobl, auf den Punkt: "Die Umfragewerte könnten bei Weitem besser sein, Herr Strobl!"

Thomas Strobl, der stellvertretende Bundesvorsitzende und Landeschef der CDU, kannte am Freitagabend im Hotel "Prinz Carl" seine Aufgabe: Er musste die Anhänger auf die Landtagswahl einschwören. Und um eines vorwegzunehmen: Der Applaus der zahlreichen Zuhörer nach seiner rund einstündigen Rede war stark (s. auch Interview).

Für die Südwest-CDU geht es um viel. Die Konservativen wollen nach fünf Jahren nicht länger auf den harten Oppositionsbänken Platz nehmen. Sie wollen zurück in das Staatsministerium und damit den Regierungswechsel in ihrem Stammland. Allerdings spüren sie den Atem des politischen Gegners mittlerweile im Nacken. Denn 28 Prozent würden den Grünen ihre Stimme geben. So kam der Heilbronner Bundestagsabgeordnete innerhalb weniger Tage gleich zweimal in den Landkreis, um für den Regierungswechsel und Landtagsabgeordneten Peter Hauk zu werben. "Ihr habt mit Peter Hauk einen tollen und starken Abgeordneten", betonte Thomas Strobl.

Der CDU-Landeschef spannte mit seiner Rede einen weiten Bogen und nahm die Zuhörer mit auf eine Reise, die in der Bundespolitik begann. Zunächst ging Strobl, der als Vertrauter Angela Merkels gilt, auf die Haushaltskonsolidierung ein. Der Bund plane, auch 2016 keine neuen Schulden zu machen - zum dritten Mal in Folge. Anschließend rief er die deutsche Einheit mit ihren Herausforderungen in Erinnerung der Zuhörer, ehe der Innenpolitiker Strobl in sein Element eintauchte - die Sicherheitspolitik. Der Gesetzgeber mache alles, um die Sicherheit sicherzustellen. So habe man die Anti-Terror-Gesetze verschärft.

Ein Schwerpunkt war die Flüchtlingskrise. Hier müssten die Ursachen bekämpft werden. Die Kürzung der UN-Mittel für Flüchtlingslager in Jordanien von 30 Dollar im Monat pro Bewohner auf 13 Dollar wertete er als Fehler. Die dortigen Flüchtlingslager müssten besser ausgestattet werden, "denn bevor die Menschen verhungern, flüchten sie". Emotional wurde der CDU-Landeschef, als er auf die Sicherung der EU-Außengrenzen zu sprechen kam. "Es ist nicht in Ordnung, dass wir die Kontrolle an den EU-Außengrenzen verloren haben", rief er den Zuhörern zu, um gleich zu ergänzen: "Es wird höchste Zeit, dies zu beseitigen!" Mit einem robusten Mandat müsse man gegen die Schleuser vorgehen. Wunder Punkt bleibe die Verteilung der Flüchtlinge auf andere EU-Staaten. Allerdings bat er auch um Geduld für diesen Politikansatz: Man könne nicht einfach einen Knopf drücken und schon sei die Flüchtlingskrise gelöst, erklärte er.

Und nach diesem Punkt landete der 55-Jährige bei der Landespolitik. Schnell zog er die Wahlkampfrüstung an und warf der grün-roten Landesregierung eine ideologische Bildungspolitik vor. Unter dem starken Applaus der Zuhörer rief er: "Mit der Abrissbirne sind die Grünen und die Sozialdemokraten durch die Bildungslandschaft gefahren." Eine verlässliche Bildungspolitik, die die Diversität der Schüler respektiere, stehe ganz oben auf der Agenda der Christdemokraten. Thomas Strobl setzte darüber hinaus einige weitere Spitzen gegen die grün-rote Landesregierung. So ging er mit dem grünen Verkehrsminister hart ins Gericht, der zwar Verkehrsinseln begrünt und Radwege gebaut aber Gelder für den Straßenbau verschenkt habe. Viel schneller werden soll nach seiner Auffassung auch die Versorgung mit "schnellem Internet", ohne dass der ländliche Raum abgehängt werde.

Nach der Rede zollten die zahlreichen Zuhörer dem CDU-Landeschef starken Beifall. Landtagszweitkandidat Dr. Mark Fraschka würdigte Thomas Strobl als einen "profunden Redner" und schwor die Zuhörer nochmals auf die Wahl ein.