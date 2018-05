Hardheim. (zeg) Bei einem Stehempfang im Anschluss an den Gottesdienst eröffnete sich die Möglichkeit zu weiteren Gratulationen und guten Wünschen an den neuen Hardheimer Pfarrer Andreas Rapp. Diese wurden ergänzt durch hörenswerte und beeindruckende gesangliche Darbietungen der Gruppen "Singt ihm laut" (Schweinberg), Singkreis Gerichtstetten und "Rückenwind" (Hardheim), die mit ihren Liedern ihren Hoffnungen und Erwartungen auf harmonisches Zusammenwirken mit dem neuen Geistlichen und das Erreichen der Ziele mit Gottes Hilfe Ausdruck verliehen.

Die Moderation übernahm Wolfgang Weniger (Gerichtstetten) namens der Pfarrgemeinderäte der Seelsorgeeinheit in überzeugender Weise, nachdem er seine Freude über das offizielle Ende der Vakanz verdeutlicht hatte. Er bekundete Genugtuung, dass in dieser Phase immerhin auch einige positive Erfahrungen gemacht werden konnten, während andererseits auf jedem Fall der Wert und die Notwendigkeit eines Pfarrers vor Ort deutlich geworden sei. Weniger gab dem neuen Pfarrer die besten Wünsche für sein künftiges Wirken mit auf den Weg und freute sich, dass bei den Auftritten der Gesangsgruppen die "Vielfalt in der Einheit" ersichtlich werde.

Bürgermeister Heribert Fouquet erinnerte an Rapps erste Wanderwege durch die Seelsorgeeinheit im Bemühen, diese kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Fouquet zeigte sich überzeugt davon, dass die bisherigen Erfahrungen des Seelsorgers an verschiedenen Orten seine Einarbeitung erleichtern werden, während andererseits die Zuständigkeiten wachsen und die Ansprüche steigen. . Überzeugt zeigte sich Fouquet davon, dass die Gemeindemitglieder das Ihre leisten werden, damit er sich schnell eingewöhne und ihn auch nachdrücklich auch beim Setzen neuer Akzente unterstützen werden.

Die Veränderungen hinsichtlich der Zugehörigkeit der Mehrheit zu einer christlichen Konfession und die daraus resultierenden Konsequenzen sprach der Bürgermeister auch an, doch zeigte er sich überzeugt davon, dass es in Hardheim und seinen Ortsteilen keinen wirklichen Grund zur Klage gebe und das kirchliche Leben daher reichhaltige Aktivität aufweise. Der Bürgermeisters zeigte sich überzeugt davon, dass Pfarrer Rapp sich schnell in Hardheim "zu Hause" fühlen könne. Er erhoffte für ihn bei den zu erwartenden Aufgaben stabile Gesundheit und wünschte ihm auch für Freizeitbeschäftigungen wie z.B. das Wanden die notwendige Zeit.

Im Wissen um gern ausgeübte handwerkliche Tätigkeiten des Pfarrers überreichte Fouquet einen Hammer als symbolisches Geschenk, zu dem auch ein Gutschein zur Beschaffung weiterer benötigter Werkzeuge gehörte.

Pfarrer Hans Scheuermann (Höpfingen), der bis zur Neubesetzung des Amtes des Hardheimer Pfarrers verantwortliche Geistliche, richtete den Blick von Andreas Rapp in die Zukunft und empfahl, dieser mit Freude entgegen zu sehen. Er sagte Dank für die freundliche Aufnahme in Hardheim und wies humorvoll darauf hin, dass man in Hardheim nicht alle Probleme gelöst habe, um dem "Neuen" auch noch etwas Arbeit zu überlassen. In Zukunft werde man um weitere gute Partnerschaft bemüht sein, so Pfarrer Scheuermann.

Nach dem Dank mit Geschenk für die seelsorgerliche Arbeit von Herbert Müller in der Seelsorgeeinheit Hardheim folgten Dankesworte von Pfarrer Rapp für die Gestaltung des gesamten Festtagsprogramms und die Mitwirkung aller Beteiligten sowie für die Gaben. Zudem richtete er den Blick auf die in absehbarer Zeit zu begründende gemeinsame Seelsorgeeinheit mit Höpfingen und Waldstetten. Anschließend eröffnete sich die Möglichkeit zu Gesprächen über Themen verschiedenster Art und zum näheren Kennenlernen.