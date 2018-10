Mudau/Berlin. Als die Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag ausgelassen vor hunderttausenden von Fans in Berlin den gewonnenen Weltmeistertitel feierte, freute sich im Mudauer Odenwalddorf Waldauerbach Roland Grimm mit seinem Team von Grimm-Reisen GmbH ganz besonders. Denn dass die Reise der Sportler ein Erfolg wurde, daran hatte auch das Mudauer Unternehmen einen kleinen Anteil. Die Fußballer und ihr Tross reisten nämlich mit von Grimm entwickelten und bedruckten Kofferbändern nach Brasilien, die in Buchen bei Rhein-Neckar-Druck (vormals Druckerei Odenwälder) produziert wurden.

Die Mission Weltmeistertitel war für den Deutschen Fußballbund (DFB) und die Nationalmannschaft nicht nur eine gewaltige sportliche, sondern auch eine logistische Herausforderung. Für die fünfwöchige Reise der Mannschaft mit ihrem Tross an Betreuern und Servicekräften waren sehr große Mengen an Koffern, Kisten und Material zu transportieren. Mehrfach wechselten Passagiere und Gepäck die Verkehrsmittel. Über Langstrecken-Flugzeug in Kurzstrecken-Flugzeug und weiter per Omnibus, Lkw und Fähre erreichte man das im Osten Brasiliens gelegene Quartier Campo Bahia. Um die logistische Herausforderung der Teambeförderung weltweit zu bewältigen, arbeitet der DFB seit vielen Jahren exklusiv mit der Deutschen Lufthansa zusammen. Und diese wiederum ist langjähriger Geschäftspartner der Grimm-Unternehmensgruppe in Mudau-Waldauerbach.

"Die Gefahr eines Verlusts von Gepäckstücken bestand vor allem beim Umladen von einem Verkehrsmittel auf das andere", sagte Roland Grimm. Zusätzlich zu den herkömmlich beschrifteten Kofferanhängern im internationalen Luftverkehr verwendete man deshalb farbig abgestimmte Kofferbanderolen. Damit wollte man vermeiden, dass in Brasilien Gepäckstücke verwechselt werden. Aus der erfolgreichen Zusammenarbeit bei ähnlichen Flugprojekten erinnerte sich der Leiter der Lufthansa-Charterabteilung, Henry Reutel, an seinen Geschäftspartner im Odenwald. Zu den Leistungen von Grimm-Reisen zählt unter anderem, Reisende deutschlandweit von zuhause abzuholen und zu zentralen Sammelstellen zu bringen. Von dort besteigen sie Reisebusse, die sie zu ihren Reisezielen bringen.

Um beim Verladen des Reisegepäcks Fehler zu vermeiden und Zeit zu sparen, entwickelte Grimm farbig bedruckte Kofferbänder. Die Busfahrer müssen nur auf die Farbe der Kofferbänder achten, wenn sie das Gepäck verladen, statt beschriftete Etiketten zu lesen.

Gern stellte Roland Grimm seinem langjährigen Geschäftspartner die farbigen Kofferbanderolen innerhalb weniger Tage zur Verfügung. Somit trug das Mudauer Unternehmen zu dieser äußerst erfolgreichen Dienstreise der Nationalspieler bei. Kein Gepäckstück ging verloren, und der Weltmeistertitel wurde gewonnen.

Grimm-Reisen GmbH in Mudau-Waldauerbach hat sich als Veranstalter von Bus- und Gruppenflugreisen über die Region hinaus einen Namen gemacht. Das Unternehmen besteht seit mehr als 40 Jahren und beschäftigt 20 Mitarbeiter.