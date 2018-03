Buchen/Eberstadt. (Wd) Ein ganzes Dorf ist fassungslos. Nachdem gestern bekannt wurde, dass der von der Staatsanwaltschaft Mosbach wegen 61 Fällen des schweren Missbrauchs von Kindern und sieben Fällen der Vergewaltigung beschuldigte 54-jährige Mann im Buchener Stadtteil Eberstadt gewohnt hat, sind die Einwohner des 500-Seelen-Stadtteils von Buchen entsetzt. Der Mann sitzt seit Februar in Untersuchungshaft und ist laut Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft teils geständig. Straftaten mit Kindern werden ihm auch in Hockenheim und Neulußheim vorgeworfen.

Am Dorfleben habe sich der Mann so gut wie nicht beteiligt, wird von Einwohnern auf der Straße erklärt, und nicht wenige Bürger sagen, dass sie mit dem mutmaßlichen Täter seit seinem Zuzug vor einigen Jahren noch nie etwas zu tun hatten. Eine Frau meint, dass sie ihn aber lieber von vorn als von hinten gesehen habe. Mitten im Ort teilen sich Rathaus und Kindergarten die Räumlichkeiten. Ortsvorsteher Nico Hofmann will es gar nicht glauben, dass in seinem Stadtteil so etwas Schreckliches geschehen sein soll. So etwas könne man sich nicht vorstellen. Er habe absolut nichts mitbekommen. Auch ihm, so erklärt er im Gespräch, sei der Mann nicht negativ aufgefallen und habe stark zurückgezogen gelebt. Am Dorfleben habe sich der Mann ebenso wenig beteiligt wie in Vereinen.

Der Familienvater ringt nach Worten. "Man denkt, es ist hier alles heile Welt, besonders für unsere Kinder, aber dann wird man durch so einen Fall auf einmal wach gerüttelt", erklärt er. Wenn der Mann tatsächlich schuldig sein sollte, dann solle er für die vorgeworfenen Taten auch lange büßen müssen.

Nun wartet der Beschuldigte in Untersuchungshaft auf seinen Prozess vor dem Landgericht in Mosbach. Ein psychiatrisches Gutachten, das im Zuge der Ermittlungen erstellt wurde, hat keine Hinweise auf eine Schuldunfähigkeit zu den Tatzeiten erbracht.