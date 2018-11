Buchen. In einem Offenen Brief hat sich Umweltminister Franz Untersteller an die Bürger von Buchen und der ganzen Region gewandt. Mit dem Schreiben reagiert Untersteller auf ihre Sorgen bezüglich der geplanten Deponierung von freigemessenem Abfällen aus dem Rückbau des Kernkraftwerks Obrigheim (KWO). Anlass ist eine Liste mit rund 2.000 Unterschriften gegen die Deponierung. "Wir sehen es als unsere zentrale Aufgabe an, im sensiblen Bereich des Um-gangs mit Material aus kerntechnischen Anlagen ein Höchstmaß an Schutz vor eventuellen Gesundheitsgefahren sicher zu stellen", schreibt Untersteller an die Unterzeichner auf der Liste.

Die zur Deponierung auf der Deponie Sansenhecken vorgesehenen Abfälle aus Obrigheim seien auf der Basis der Strahlenschutzverordnung und der darin festgelegten sehr strengen Grenzwerte überprüft und freigemessen worden. Das bedeute, dass die zusätzliche Strahlenbelastung, die von diesen Abfällen ausgehe, unter 10 Mikrosievert liege. Dieser Wert gelte international als unbedenklich, zum Vergleich verwies der Umweltminister auf die natürliche Strahlenexposition von etwa 2300 Mikrosievert, der jeder und jede Einzelne jährlich ausgesetzt ist.

Franz Untersteller: "Unsere Aufgabe als Atomaufsicht ist es, darüber zu wa-chen, dass vor der Freigabe des Materials zur Deponierung bei der Strahlen-messung die gesetzten strengen Normen eingehalten werden. Dieser Aufgabe kommen wir nach! Wir haben hierzu den TÜV mit der Überwachung der Freimessungen des Betreibers des Krenkraftwerks Obrigheim beauftragt. Wie bieten aber an, dass ein weiterer unabhängiger Experte zur Kontrolle der Freimessung beauftragt werden kann. Wenn das vor Ort gewünscht wird, werden wir die Möglichkeit der Beteiligung eines durch den Kreis ausgewählten Fach-mannes mit dem Betreiber des Kernkraftwerks Obrigheim besprechen und vereinbaren."Nach der Freimessung, erläuterte der Umweltminister weiter, sei laut Kreislaufwirtschaftsgesetz grundsätzlich der öffentlich-rechtliche Entsorger des Land-kreises dazu verpflichtet, die Abfälle anzunehmen und auf der von ihm betriebenen Deponie zu entsorgen. In diesem Fall sei das der Neckar-Odenwald-Kreis.

Abschließend versichert Franz Untersteller in dem Offenen Brief, "dass das Umweltministerium beim Rückbau der kerntechnischen Anlagen die strikte Umsetzung des einschlägigen Rechts sicherstellt. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes bewusst und setzen alle erforderlichen Schutzmaßnahmen daher konsequent durch. Hierfür werbe ich um Ihr Vertrauen und Ihre konstruktive Begleitung" (Der Brief im Wortlaut auf S. 2).