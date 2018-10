Großeicholzheim. (bg/joc) Mit Investitionen im siebenstelligen Bereich hat die in Großeicholzheim ansässige Firma Digatel Elektronik GmbH ihre Produktionsfläche um rund 500 Quadratmeter erweitert. Die Bauarbeiten begannen im Sommer/Herbst letzten Jahres und konnten jetzt nachrund einjähriger Bauzeit erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Digatel Elektronik GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der PSG Plastic Service GmbH (Mannheim/Viernheim). Das Großeicholzheimer Unternehmen hat derzeit 35 Mitarbeiter. Das Unternehmen entstand bereits in den 60er Jahren aus der Firma Braun. Seit 1980 ist man am Standort Großeicholzheim tätig.

Die PSG Plastic Service GmbH ist seit über 50 Jahren ein Synonym für innovative Technik für die Kunststoffverarbeitung. Schwerpunkte sind Heißkanal- und Regeltechnik. Das Heißkanalprogramm ist universell aufgestellt und deckt nahezu alle Anwendungen in der Spritzgießtechnik ab, insbesondere für die Branchen Transport, Automobil, Verschlüsse, Elektrotechnik und Medizin.

Die Regeltechnik bietet ein umfassendes Programm für die Heißkanalregelung und darüber hinaus Systemlösungen zum Beispiel für Extrusions- und Chemieanlagen. Neben diesen Produkten aus eigener Entwicklung und Fertigung vertreibt PSG auch Heizelemente, Thermoelemente wie Fühler, Heißluftdüsen von Osram Sylvania und Zubehör für den Bereich Temperieren/Kühlen.

Die Erweiterung der Produktionsfläche der Digatel Elektronik GmbH in Großeicholzheim erfolgte in den letzten Monaten auf einer bereits im Eigentum der Firma befindlichen Fläche.

Die auf elektronische Regelsysteme spezialisierte Großeicholzheimer Firma übernimmt ab November die komplette Regeltechnikproduktion der Firmengruppe PSG. Neu hinzugekommen sind der Schaltschrankbau und die komplette Fertigung des Heißkanalreglers "profiTEMP". Aus diesem Grund war eine Ausweitung der Fläche dringend erforderlich, betonte Geschäftsführer Ulrich Höge gestern auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

Um die Produktion effizienter zu gestalten, wurde der Materialfluss in der Fertigung an die Prozessabläufe angepasst und die IT vereinheitlicht und zentralisiert. In diesem Zug wurde Digatel an das ERP-System von PSG Mannheim angebunden. Das verbessert, wie die Unternehmensleitung betont, die Administration, verschlankt Prozesse und verkürzt die Durchlaufzeiten in der Produktion.

Bereits im Frühjahr wurde in Logistiksysteme und einen Lotpastendrucker investiert.

"Zukunft ist nicht einfach die Verlängerung einer glückhaften Vergangenheit!" Unter diesen Leitsatz stellt Geschäftsführer Höge die Firmenerweiterung. Bei Digatel seien alle Produktionsschritte neu betrachtet und auf den Prüfstand gestellt worden, bis man den optimalen Prozess habe definieren können. An diesen optimierten Ablauf habe man dann die Maschinen und Räumlichkeiten angepasst.

Um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern, seien in 2013/2014 zusätzliche Investitionen in den Bereichen Wellenlötanlage und Schaltschrankbau geplant. Die Arbeiten im Bereich Wellenlötanlage sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, der Schaltschrankbau ist für das erste Halbjahr 2014 vorgesehen.

Im Zuge dieser Erweiterung sollen auch neue Arbeitsplätze am Standort Großeicholzheim entstehen, kündigte Geschäftsführer Ulrich Höge im Gespräch mit der RNZ an.