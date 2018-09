Am Mittwoch gegen 20.40 Uhr schlug ein Blitz in den Dachstuhl eines Wohnhauses im Weißdornweg in Merchingen (Foto) ein. Die Flammen konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt wohl bei 50.000 Euro. Foto: Frodl