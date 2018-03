Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Seine Spuren am regionalen Arbeitsmarkt hat der Winter hinterlassen, so die aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit. Beim Blick über die Statistik wird schnell deutlich: Zum Jahresbeginn ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk im Vergleich zum Vormonat saisonüblich gestiegen. Aktuell sind 12.208 Menschen arbeitslos gemeldet, 1267 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote, also der Anteil der Arbeitslosen an allen zivilen Erwerbspersonen, liegt im Januar bei 3,8 Prozent (Dezember: 3,4 Prozent, Januar 2013: 3,8 Prozent).

In Baden-Württemberg hat Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim somit die viertniedrigste Arbeitslosenquote. Der Landesdurchschnitt ist um 0,3 Prozent gestiegen und liegt bei 4,2 Prozent.

"Der starke Anstieg der Arbeitslosenzahlen am Jahresanfang ist saisonüblich und entspricht genau der Entwicklung im Vorjahr. Saisonale Arbeitslosmeldungen, die Beendigung befristeter Arbeitsverhältnisse und Kündigungen zum Quartalsende wirken sich regelmäßig besonders ausgeprägt zu Jahresbeginn aus. Hinzu kommt, dass die Unternehmen am Jahresanfang mit neuen Stellenangeboten eher zurückhaltend sind. Doch von Krisenstimmung kann derzeit keine Rede sein", stellt Stefan Gutfreund, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim fest. "Vielmehr berichten viele Unternehmen im Bezirk über volle Auftragsbücher und erwarten für 2014 ein leichtes Wachstum."

Ein Blick auf die konkreten Zahlen: Die Arbeitgeber haben 936 Stellen im Januar gemeldet (141 weniger als im Dezember 2013). 3085 Stellenangebote waren zum Stichtag im Bestand, das sind 74 weniger als im Vormonat.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 4,4 Prozent (Vormonat 3,9 Prozent). Es waren im Januar 3406 Menschen arbeitslos gemeldet, 395 mehr als im Vormonat. 942 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 555 Menschen konnten aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet werden. Die Arbeitgeber im NOK haben 153 Stellenangebote gemeldet (Januar 2013: 159). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 475.

Die Arbeitslosenquote im Main-Tauber-Kreis liegt bei 4,0 Prozent (Vormonat 3,5 Prozent). Im Januar waren 2919 Menschen arbeitslos gemeldet, 339 mehr als im Vormonat. Beim Jobcenter im Neckar-Odenwald-Kreis waren zum Stichtag im Januar 1594 Arbeitslose registriert (Dezember: 1499). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreute 1812 Arbeitslose (Dezember: 1512).