Dr. Jutta Jessen (2. v. l.) von der Fachzeitschrift "Management & Krankenhaus" überreichte den "M&K-Award" am Mittwoch in Hardheim an Oliver Schüßler (3. v. l.) von der Firma Samsung HME. Ausgezeichnet wurde damit auch die Leistung von Dr. Frank und Dr. Viola Schure (3. und 2. v. r.). Zu den ersten Gratulanten zählten Bürgermeister Volker Rohm und Verwaltungsleiter Ludwig Schön. Foto: R. Busch

Hardheim. (rüb) "Die Auszeichnung haben wir auch Dr. Frank und Dr. Viola Schure zu verdanken, die zum Wohl ihrer Patienten mit unendlichem Engagement mit unseren Geräten arbeiten", sagte Oliver Schüßler, Head of Ultrasound bei Samsung Healthcare Medical Equipment (HME), am Mittwoch in der gynäkologischen Praxis am Hardheimer Krankenhaus bei der Entgegennahme des dritten Preises bei den "M&K-Awards" in der Kategorie "Medizintechnik". Sein Unternehmen wurde gemeinsam mit der Dres. Schure für das Projekt "Gewebeschonende Brustchirurgie mit Ultraschall" geehrt.

Die Preisverleihung nahm Redakteurin Dr. Jutta Jessen von der Fachzeitschrift "Management & Krankenhaus" vor. Neben den Hardheimer Gynäkologen und dem Praxisteam waren Oliver Schüßler und Wim van de Vooren von Samsung HME, der Vorsitzende des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn, Bürgermeister Volker Rohm, Verwaltungsleiter Ludwig Schön und Stellvertreter Benjamin Knörzer, die Ärzte Dr. Jörg Duden, Dr. Andreas Mövius und Dr. Albrecht Rottmann vom Krankenhaus und der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins "Unser Krankenhaus", Fritz-Peter Schwarz, unter den Gästen der Feierstunde.

Wie Dr. Jutta Jessen aufzeigte, wurden die "M&K-Awards", die in der Branche einen hervorragenden Ruf genießen, heuer zum dritten Mal vergeben. Der Beitrag "Gewebeschonende Brustchirurgie mit Ultraschall", den Samsung HME für sein Ultraschallgerät WS80A Elite eingereicht hat, habe die Fachjury sofort überzeugt.

Dr. Frank und Dr. Viola Schure hätten mit ihren Erfahrungen aus der Praxis dazu beigetragen, dass das Ultraschallgerät stetig optimiert worden sei. Die Praxis Schure, die seit zehn Jahren am Hardheimer Krankenhaus ihren Sitz hat und zudem eine Zweigstelle in Adelsheim betreibt, hatte Ende 2014 drei WS80A Elite angeschafft.

Die Hardheimer Gynäkologen verfassten eine Liste mit einer Reihe von Verbesserungsvorschlägen, die mit Hilfe mehrere Updates schnell umgesetzt wurden.Und auch heute fließen noch Anregungen der Schures in die Entwicklung mit ein. uf diesem Weg wurde auch eine neue Technologie optimiert - die Elastografie, mit der sich die Dichte eines Tumors messen lässt, wodurch Gewebsunterschiede sofort sichtbar werden und sich sogar kleinste Gewebsveränderungen anzeigen lassen. Diese Funktion erleichtert den Ärzten die Diagnose und Operation von Mammakarzinomen. Ein gutartiger Knoten der weiblichen Brust lasse sich so von einem Tumor gut unterscheiden.

Die beiden Ärzte setzen das neue Ultraschallgerät auch ein, um während der Operation den Tumor genau zu lokalisieren. Dadurch reduziere sich die Zahl der Nachresektionen deutlich, und den Patientinnen werde ein zweiter, dritter oder gar vierter Eingriff erspart.

Nach dem positiven Votum der Jury hatten die Leser von "M&K" das letzte Wort: Sie sorgten dafür, dass Samsung und ei Dres. Schure auf dem dritten Platz landeten.

Dr. Jessen überreichte die Trophäe an Oliver Schüßler, der seinerseits seinen Mitarbeitern, die das ausgezeichnete Gerät über Jahre entwickelt hätten, und den Dres. Schure dankte. "Samsung hat uns ein Top-Equipment an die Hand gegeben, mit dem wir gerne arbeiten", betonte Dr. Frank Schure.

Der Gynäkologe zeigte sich beeindruckt von der schnellen Reaktionszeit, mit der die Wünsche und Vorschläge aus der Praxis in die Tat umgesetzt worden seien, und dankte für die gute und enge Zusammenarbeit.