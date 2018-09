Mit mehreren hundert Teilnehmern rechnen die Behörden bei der für Samstag, 2. November, angekündigten Demonstration in der Heilbronner Innenstadt. Angemeldet wurde die Demo von einer Einzelperson, allerdings rufen neben der Grünen Jugend und der Verdi-Jugend Heilbronn-Franken auch verschiedene Antifa-Gruppen, die MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands) dazu auf. Der Anlass soll sein, dass sich im November zum zweitem Mal "das Auffliegen der faschistischen Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)" jähre. Zahlreiche Hintergründe seien weiterhin ungeklärt. Die Neonaziszene in Südwestdeutschland spiele eine wichtige Rolle, zahlreiche Spuren des NSU führten in die Region. Gerade in den letzten Tagen war in der überörtlichen Presse immer wieder zu lesen, dass Stadtverwaltung und Polizei die rechte Szene in Heilbronn und im Unterland verharmlosten. Bei einer vergleichbaren Demonstration vor zwei Jahren waren noch 400 Beamte der Landespolizei Baden-Württemberg und 50 Beamte der Bundespolizei (am Hauptbahnhof) im Einsatz, in schwerer Schutzmontur und mit Schlagstöcken, auch für den Fall, dass rechte Gegendemonstranten aufkreuzten. Zur Demo waren damals rund 120 Antifa-Aktivisten gekommen, ernstere Zwischenfälle hat es nicht gegeben. Die Stadt Heilbronn sagt, dass es gegen die Demo am Samstag keine weitere Handhabe gegeben habe.