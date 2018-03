Walldürn wird beim verkaufsoffenen Sonntag am 14. Oktober zu einem Marktplatz der Köstlichkeiten und der Aktivitäten. Foto: B. Stieglmeier

Walldürn. (Sti) Nachdem sich in den vergangenen Jahren die verkaufsoffenen Sonntage mit mehreren Tausend Besuchern als Erfolgsmodell in Walldürn etablieren konnten, veranstaltet das Stadtmarketing "Walldürn gemeinsam" am Sonntag, 14. Oktober, einen weiteren Direktvermarktertag für regionale Anbieter.

Unter dem Motto "Walldürn genießen - Marktplatz der regionalen Köstlichkeiten" wird den Besuchern ein schmackhaftes Panorama kulinarischer Höhepunkte aus der Region zwischen Main, Tauber und Neckar serviert.

Mit einem neuen Rekord an Standbeschickern ist das Angebot für die Genussfreunde in diesem Jahr groß und vielfältig wie nie zuvor. In den autofreien Straßen und Gässchen der historischen Altstadt von Walldürn, haben die Besucher die Chance, das gesamte kulinarische Spektrum der Region kennen zu lernen. Von Apfelmost und Grünkern feine Liköre bis hin zu Kürbisspezialitäten oder Ausgefallenem wie Trüffel, Wildschweinbratwürste wird den Besuchern aus nah und fern alles geboten, was Herz und Gaumen begehren.

Doch auch über das Kulinarische hinaus werden Anbieter regionaler Produkte ihre Waren an Ständen anbieten, so dass für einen unterhaltsamen Nachmittag für die ganze Familie in den autofreien Fachwerkgassen der Walldürner Altstadt gewährleistet ist. Natürlich laden auch die zahlreichen offenen Geschäfte der Altstadt zum Bummeln, Verweilen und Shoppen ein.

Neben den gebotenen kulinarischen Spezialitäten, erwartet die Gäste auch ein breites Angebot an kulturellen Highlights und Aktivitäten. Den gesamten Nachmittag geöffnet ist das Walldürner Stadt- und Wallfahrtsmuseum mit seiner bedeutenden Sammlung von prunkvollen Objekten aus der langen Geschichte der Walldürner Wallfahrt zum Heiligen Blut.

Auch die interessant inszenierte Römerabteilung des Museums - unter anderem mit sehr seltenen römischen Schwertern und anderen spektakulären Funden - dürfte für Archäologiefreunde ein echtes Highlight darstellen und zum Anziehungspunkt werden.

Neben den kulturellen und kulinarischen Angeboten ist am verkaufsoffenen Sonntag auch für ein breites Programm an Aktivitäten gesorgt. Unter anderem lässt sich auf dem Schlossplatz die Kletterkunst an einem zehn Meter hohen Baum unter der Leitung von "Forest Jump" beweisen.

Auf der Sparkassenkreuzung wird eine Rollenbahn sowie eine Spiele- und Bastelstation angeboten, die zum Mitmachen animiert. Weiterhin wird im gesamten Innenstadtbereich ein Kinderflohmarkt durchgeführt. Anmeldungen für den Kinderflohmarkt nimmt das Walldürner Fachgeschäft "Betten Stahl" entgegen.

Die örtliche Kolpingfamilie wird ihr neues Vereinsheim einweihen und dabei auch einen "Tag des offenen Kolpingheimes" und Kaffee, Kuchen Getränke und belegte Brote anbieten. Der feierlichen Einweihung geht ein Festgottesdienst in der Basilika um 9.30 Uhr voraus.

Die Katholische Frauengemeinschaft wird im Pfarrsaal Kaffee und Kuchen anbieten.