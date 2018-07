Buchen. (afi) In einem fröhlichen Rahmen wurden die schönsten Bilder des Malwettbewerbs mit dem Motto "Freundschaft ist … bunt" in der Buchener Filiale der Volksbank prämiert. Wie auch schon in den vergangenen Jahren lud diese die Grundschulen im Geschäftsgebiet zur Teilnahme am internationalen Jugendwettbewerb der Volksbanken und Raiffeisenbanken ein. Bis zum 12. Mai werden die Bilder in Buchen und vom 16. Mai bis zum 31. Mai in der Walldürner Filiale der Volksbank zu bewundern sein.

Die Kinder der 1. bis 4. Klasse wurden aufgefordert, malerisch darzustellen, was sie zusammen mit ihren Freunden erleben. Insgesamt reichten 816 Kinder aus zehn Grundschulen ihre farbenfrohen und fröhlichen Bilder ein. Sie wurden in zwei Altersgruppen zusammengefasst: Die erste und zweite Klasse bildet die eine Altersklasse und die dritte und vierte Klasse die andere.

Im Vorfeld wurden bereits 32 vierte Plätze mit einem Preis ausgezeichnet. Am Donnerstag erhielten nun die Kinder mit einem ersten, zweiten oder dritten Preis ein tolles Geschenk von der Volksbank. Die Jury, bestehend aus Christina Scheuermann (GS Walldürn), Jana-Isabella Wahlig (Wimpina-GS), Tanja Leitz (Jacob-Mayer-GS) und Monika Stolz (GS Hainstadt), hatte die Bilder zuvor ausgewählt.

Überreicht wurden die Präsente von Vorstandsmitglied Karin Fleischer und Alexandra Ellwanger von der Volksbank Franken.

Einen dritten Preis im Form des Spieles "Kribbeln" verdienten sich aus der ersten Klasse Adrian Gramlich, Luzia Drayß sowie Lotta Zin und aus der zweiten Klasse Lucia Eberle, Anton Skowronnek sowie Zoe Fetgenheuer. Ebenfalls einen dritten Preis, allerdings eine Sitzbox, bekamen aus der dritten Klasse Claire Diao, Riana Schell sowie Eva-Jette Saar, des Weiteren aus der vierten Klasse Aleksandra Scharapov, Pia Schweitzer und Johanna Schmitt.

Mit einem zweiten Preis wurden mit einem "Magic Zauberhut" belohnt: Lydia Ehmann, Alexandra Werwein, Lena Heisner, Lana Schnur, Ilyas Mühlhölzer (alle Klasse 1), Neo Weidner, Nele Wörner, Florian Bock, Emilia Kraus und Svea Windisch (alle Klasse 2). Einen Beachball "XL" als zweiten Preis erhielten Emelie Sander, Sammy Mainx, Maya Sauer, Hannah Humyn, Nele Ockenfels (alle Klasse 3), Melina Sauer, Arnita Ferataj, Lirije Kryeziu, Lena Günther sowie Svenja Geiger (alle Klasse 4).

Den ersten Preis holten sich mit ihren besonders gelungenen Bildern Diana Andres aus der ersten Klasse, David Spies aus der zweiten, Silene Golek aus der dritten und Ellen Berberich aus der vierten Klasse. Die ersten beiden durften sich über ein Soft-Bowling-Set freuen und die anderen beiden dürfen sich mithilfe einer Bastelbox im Schnitzen üben. Die jeweils besten Drei ihrer Altersgruppe qualifizierten sich für die nächste Ebene des Wettbewerbs, weshalb ihre Bilder nach Karlsruhe zur Bewertung auf der Landesebene weiter geschickt wurden.

Die Bilder sind online zu sehen: www.volksbank-franken.de/siegerbilder