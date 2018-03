Hardheim. (zeg) Mit Fastnacht in Hardheim bereiten die Aktiven der "Erftalhüpfer" der FG "Hordemer Wölf" doppelt Freude. Unter der Leitung ihrer Trainerin Daniela Jodlowski begeistern sie mit ihrer tollen Show und ihren akrobatischen Kunststücken am Schmutzigen Donnerstag und während der gesamten närrischen Saison. Zudem machen sie "Fastnacht für den guten Zweck". Diesmal bedachten sie mit dem Erlös ihrer Veranstaltungen und zusätzlicher Spenden das Hardheimer Krankenhaus.

"Dort ist das Geld goldrichtig eingesetzt", sagte Daniel Weber. Die über 500 Besucher sorgten im letzten Jahr dafür, dass am Ende des Abends ein Betrag von über 1000 Euro zustande kam, den das Hardheimer Männerballett sogar aufrundete. Am Mittwoch war es denn auch so weit und die großzügige Spende von 1122,33 Euro wurde von den Repräsentanten der "Erftalhüpfer" an den Freundes- und Förderkreis "Unser Krankenhaus", vertreten durch den Vorsitzenden Hubert Eirich, Fritz-Peter Schwarz und Hermann Wawatschek überreicht.

Hubert Eirich wertete das Bemühen der "Erftalhüpfer" als "tollen Erfolg und große Leistung". Er dankte für die beeindruckende Spendensumme und sicherte zu, dass das Geld auf "auf jeden Fall für die richtige Sache" verwendet werde. Vorstandskollege Fritz-Peter Schwarz dankte in närrischen Versen.

Wie Daniel Weber wissen ließ werden die "Grazien aus dem Erftal" beim nächsten Schmutzigen Donnerstag wieder ein in jeder Hinsicht buntes Programm für die jungen und jung gebliebenen Damen der ganzen Region bieten. Neben den Auftritten der Lokalmatadore werden fünf befreundete Männerballette Tanzshows bieten-

Zudem wurde ein neuer DJ aus dem Würzburger Raum verpflichtet, der sich auf Fastnachtspartys spezialisiert hat.