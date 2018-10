Donebach/Stuttgart. Jeder von uns kennt sie: Träume und Sehnsüchte davon, was wir in unserem Leben erreichen oder erleben möchten. Ob eine sportliche Herausforderung, eine besondere Reise oder der Weg in die Selbstständigkeit - nicht immer gelingt es uns, den Herzenswunsch zu erfüllen. Umso bemerkenswerter ist es, wenn wir allen Widrigkeiten zum Trotz unseren Traum wahr werden zu lassen. Der aus Donebach stammende Maschinenbau-Ingenieur Alfons Haas hat diese Unsicherheiten nicht gescheut und sich seinen Traum erfüllt: Er hat sein eigenes Spiel entworfen und produziert: das Brettspiel "Lobby".

Muss ein Spieleerfinder schon seit seiner Kindheit vom "Spiele-Virus" infiziert sein? Alfons Haas ist in einer Großfamilie in Donebach aufgewachsen und erinnert sich, dass dort sehr häufig Gesellschafts- und Kartenspiele zum Einsatz gekommen sind, dass nach dem Essen schnell der Tisch abgeräumt wurde, um Platz für Schafkopf, Skat, Deutschlandreise oder Monopoly zu machen.

Aber eine richtige Spiele-Leidenschaft hätte man bei ihm wohl nicht feststellen können. Stattdessen interessierten ihn schon immer technische Zusammenhänge, so dass er nach dem Besuch des Burghardt-Gymnasiums Buchen in Karlsruhe studierte und heute in Stuttgart lebt und in der Automobilbranche tätig ist. Daran seine Kreativität auch für die Entwicklung eines Spieles einzusetzen, hatte er sicherlich nicht gedacht.

Doch manche Ideen kommen im Schlaf - oder im Ruheraum der Sauna während des Wellness-Wochenendes. "Während ich vor meinem geistigen Auge die Woche Revue passieren ließ und in diversen Zeitschriften blätterte, verschmolzen plötzlich die Gedanken und die Artikel zu einer Idee", erinnert sich Alfons Haas an die Geburtsstunde seines Spieles.

"Diese Gedanken sahen noch ganz anders aus als das Spiel heute, bilden aber die Basis des Spiels." Wichtige Aspekte waren von Anfang an:

1. Reich heißt nicht zwangsläufig glücklich und arm nicht unglücklich.

2. Tue der Umwelt Gutes und spare Energie.

3. Lobbyismus.

Hierbei betont der Donebacher, dass Lobbyismus ein sehr negativ belegter Begriff sei, es aber nicht ohne Lobby gehe. So fange Lobbyismus schon beim Vater an, der vom -Fußball-Trainer mehr Spielzeit für seinen Nachwuchs fordert.

Damit war die Grundidee für das Spiel geboren, doch es brauchte viele Testphasen durch Freunde und Familie bis das Spiel "Lobby. Deine grüne Mission" in seiner endgültigen Version feststand: Für die Dauer des Spiels schlüpft jeder Spieler in die Rolle eines der Protagonisten, der mit Name, Beruf und Einkommen sowie Lebensmotto vorgestellt wird. Nun gilt es die Ziele dieser Figur zu verwirklichen, das heißt, ihre "grüne Mission" zu erfüllen, wobei private und gesellschaftliche Ereignisse dies erleichtern oder erschweren. Bei den Figuren ist vom Leiharbeiter bis zum Manager oder Politiker alles vertreten und trotzdem hat jeder die gleiche Chance, zu gewinnen.

Alfons Haas wollte das komplexe Thema Lobbyismus in einfache Regeln bringen, ohne den Charakter von Lobbyismus zu verlieren und gleichzeitig allen die gleichen Siegchancen bieten.

Für den Erfinder war schnell klar, dass sein Spiel nicht über einen großen Hersteller herausgebracht werden sollte, da er es genau so umsetzen wollte, wie er es sich vorgestellt hatte - ohne jeglichen marktorientierten Veränderungen. Und dabei gehe es ihm nicht nur um das Konzept, sondern auch um viele kleine Details wie etwa Namen von Figuren.

Nun galt es also, einen etablierten Spieleproduzenten für eine Kleinserie zu gewinnen, um die Qualität des Spiels sicherstellen zu können und gleichzeitig den Preis erschwinglich zu halten. Aber wer ein Spiel im Eigenverlag herausbringt, trägt auch das Risiko alleine. Kein Händlernetz und keine Werbestrategen unterstützen bei der Vermarktung des Spiels. Was hat den Spielerfinder trotz allem motiviert, weiterzumachen? "Weil ich von der Idee und vom Konzept überzeugt bin und weil ich sehr viel positive Rückmeldungen bekommen habe."

Mit dem brandaktuellen Thema "Ökowende - Lobbyismus" richtet sich dieses Spiel natürlich an politisch und gesellschaftspolitisch Interessierte ab zehn Jahren. Aber eigentlich ist für das Spiel kein weitreichendes Hintergrundwissen nötig: So ist "Lobby" aktuell das Lieblingsspiel seiner achtjährigen Nichte. Somit richtet es sich einfach an Menschen, die einen geselligen kurzweiligen Abend verbringen möchten. Und die Geschichte des Spielererfinders macht vielleicht dem ein oder anderen Mut, seinen Traum zu verwirklichen.

Info: Das Spiel kann man ab sofort im Internet unter www.lobby-online.com oder direkt per Mail bei AlfonsHaas@gmx.com oder bei der Buchhandlung Volk kaufen.