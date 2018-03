Während die meisten Leute gebannt den Sieg der deutschen Fußballnationalelf über die Niederlande verfolgten, machte sich das Wikingerschiff 'Øya' auf seine letzte Reise: per Tieflader ging es durch Mosbach nach Osterburken in den Mittelalterpark. Foto: Stefan Weindl

Von Christian Beck

Osterburken/Mosbach. Ein 15 Meter langes Drachenboot bahnte sich in der Nacht auf Donnerstag auf dem Land den Weg von Mosbach nach Osterburken, wo es gestern Vormittag im Histotainment-Park "Adventon" für immer vor Anker ging. Vom Mosbacher Hafen aus wurde die "Øya" per Tieflader in den mittelalterlichen Museumspark auf er Marienhöhe "Adventon" transportiert. Dort soll das irreparabel beschädigte Wikingerschiff, mit dem sein Erbauer Michael Penz aus Neckarelz mehrere europäische Flüsse befahren hat, nun auf dem Trockenen zu einer weiteren Besucherattraktion werden.

Am Mittwoch hatte im Mosbacher Hafen ein Mobilkran die "Øya" behutsam auf einen Tieflader gesetzt. "Wir sind ganz einfach traurig, wir alle hatten eine große Verbindung zu dem Schiff", erklärte die Frau des Besitzers, Beatrix Penz. "Es tut richtig weh, dass es nie wieder aufs Wasser kommt", schloss sich Manfred Furchner der Stimmung an. Gemeinsam mit Michael Penz und anderen Freunden hatte er das Drachenboot gebaut - acht Jahre dauerte es, bis die Planken erstmals das kühle Nass des Neckars zu spüren bekamen.

Viereinhalb Jahre fuhr das kunstvoll gebaute Schiff daraufhin über zahlreiche Flüsse in Europa: Neben dem Neckar bereisten Penz und seine Freunde den Main, den Rhein, die Mosel sowie verschiedene Flüsse in Frankreich. Und eigentlich waren weitere Reisen geplant, beispielsweise auf einen See in Mecklenburg - dort sollte das Schiff unter dem 42 Quadratmeter großen Rahsegel fahren, was auf den Flüssen wegen eingeschränkter Platzverhältnisse nie möglich gewesen war.

Dass es dazu nun nicht mehr kommt, liegt an einem Pilz: "Im letzten Jahr habe ich gemerkt, dass das Holz auf einer kleinen Fläche nicht gut aussieht", erinnert sich Penz. Dieses Frühjahr wollte er die schadhafte Stelle austauschen. Doch über Winter hatte der Pilz laut dem Schiffseigner "geradezu explosionsartig" einen großen Teil des Rumpfes befallen. Selbst die Spanten (die tragenden Teile des Schiffs) waren zum Teil schon betroffen. Eine Reparatur kam unter diesen Umständen nicht in Frage.

Doch selbst wenn die "Øya" nicht mehr durchs Wasser gleiten kann - optisch macht sie noch einiges her. Deshalb stand die Entscheidung, dass sie künftig im Museumspark "Adventon" ausgestellt werden soll, recht schnell fest.

Seine letzte Fahrt trat das Schiff auf einem Schwertransporter der Firma Richter aus Elztal-Auerbach vom Hafen in Neckarelz an. Während die meisten Leute gebannt das Fußballspiel zwischen Deutschland und Niederlande vor Fernsehschirmen und Videoleinwänden verfolgten, hatte der 4,5 Meter breite Transport mit etlichen Begleitfahrzeugen freie Fahrt. Der Fahrt begann nach dem Verladen am Mittwoch um 21.15 Uhr und führte ohne Zwischenfälle durch Mosbach, weiter auf der B 27 durch Dallau und dann auf der B 292 durch Oberschefflenz und Adelsheim und auf der Osterburkener Umgehungsstraße auf die Marienhöhe, wo man gegen 23 Uhr ankam.

"Wir mussten langsam und gleichmäßig fahren, damit das morsche Schiff nicht noch weiter beschädigt wird", erklärte Jürgen Richter, der Fahrer des 24 Meter langen Spezialtransports . Das Kuriose: Vor viereinhalb Jahren hat Richter das Drachenboot schon einmal transportiert. Damals beförderte er es von der "Geburtsstätte" in Neckarelz an den Mosbacher Hafen.

In Osterburken wurde die neue Attraktion des Museumsparks dann gestern Morgen von der Begleitmannschaft zum letzten "Hafen" zwischen Ulvengard, Kirchberg und Stechbahn gelotst und per Kran an seinen Standort gehievt.

Dort war schon der Liegeplatz sehr gut vorbereitet und ein Fundament errichtet worden. Nun steht die "Øya" am höchsten Punkt des "Adventon"-Geländes für Bewunderer gut sichtbar. Die Takelage wird noch aufgebaut.

Der Geschäftsführer des Museumsparks ist vollkommen begeistert von seiner neuesten Attraktion: "Das ist richtig gut", freut sich Michael Wolf. Zwar sei der Wikinger-Teil in "Adventon" ohnehin "der am schnellsten wachsende Bereich". Dass die "Øya" nun noch hinzukomme, habe sich aber sehr kurzfristig ergeben. "Die Idee ist keine vier Wochen alt", berichtet er.

Es ist dieser eine Punkt, der die Stimmung der Erbauer doch noch etwas hebt: "Wir sind froh, dass das Schiff einen Platz bekommt, wo es gut hinpasst und sich die Leute daran freuen können", waren sie sich einig. Um das Schiff vor dem weiterem Verfall zu bewahren, soll das befallene Holz nun mit zementartigen Materialien behandelt werden, so Penz. Die alkalischen Bestandteile bewirken ein Absterben des Pilzes.