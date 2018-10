Am Hardheimer Krankenhaus laufen die letzten vorbereitenden Arbeiten für die Inbetriebnahme des Computertomographen am 5. Februar. Foto: Krankenhausverband

Hardheim. Bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags mit der Radiologischen Gemeinschaftspraxis aus Wertheim im Herbst hatte Bürgermeister Heribert Fouquet in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Krankenhausverbandes von einem "Meilenstein für das Krankenhaus" gesprochen. Nun haben die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme eines Computertomographie-Geräts (CT) die Zielgerade erreicht: Ab Dienstag, 5. Februar, können im Krankenhaus diagnostische Untersuchungen an einem hochmodernen CT durchgeführt werden. Dadurch fällt für die Patienten die Fahrt nach Wertheim weg, was eine Erleichterung darstellt, im Ernstfall wichtige Zeit spart und sogar Leben retten kann.

Wenige Wochen nach der Vertragsbesiegelung folgte das Votum des Beschließende Ausschusses des Krankenhauses für die mehr als 200 000 Euro teure Anschaffung. Die Wahl fiel auf ein Gerät der Firma Toshiba, genauer gesagt auf einen 16-Zeilen-Computertomografen vom Typ Alexion Advance. Der Krankenhausverband least damit einen Computertomographen der neuesten Generation. Das CT-Gerät ermöglicht durch neueste Technik hochauflösende Bilder bei geringster Dosis. Zu den Anschaffungskosten kommen jährliche Aufwendungen in Höhe von 26 000 Euro für die Wartung.

Mit Hilfe der Computertomographie lassen sich einzelne Köperschichten überlagerungsfrei darstellen und eine Vielzahl von Erkrankungen diagnostizieren. Sämtliche Notfalluntersuchungen von Unfallopfern, aber auch sämtliche ambulanten und stationären Routineuntersuchungen des Körpers können mit dem CT in kürzester Zeit durchgeführt werden.

Bevor das neue Gerät in Betrieb genommen werden kann, musste eine Reihe von Vorarbeiten in Angriff genommen werden, so im Bereich der Elektroinstallation. Ferner waren eine Klimatisierung, eine EDV-technische Vernetzung mit Internetanbindung und ein Befundarbeitsplatz für den Radiologen notwendig. Mit dem Verlegen des Estrichs wurden im Laufe dieser Woche die letzten größeren Arbeiten verwirklicht, so dass das Gerät, wie geplant, am 28. Januar angeliefert werden kann. Anschließend erhält das betreffende Personal entsprechende Einweisungen und Schulungen.

Ein CT stand schon seit Jahren auf der Wunschliste der Verantwortlichen. Im Zuge der vor Mitte 2012 abgeschlossenen Umbaumaßnahme am Krankenhaus waren die baulichen Voraussetzungen für den Einbau eines solchen Gerätes geschaffen worden. Nachdem die Kassenärztliche Vereinigung grünes Licht für den Betrieb gegeben hatte, wurde mit den Ärzten der Gemeinschaftspraxis in Wertheim ein Partner gefunden, der als Betreiber fungiert. An mehreren Tagen in der Woche wird Fachpersonal der Wertheimer Praxis direkt vor Ort in Hardheim sein.

Somit wird ab dem 5. Februar ein neues Kapitel in der Geschichte des Hardheimer Krankenhauses aufgeschlagen. Ein Kapitel, das mit "Meilenstein für das Krankenhaus und die medizinische Versorgung der Menschen in der Region" überschrieben werden darf.

Info: Die Anmeldung für Untersuchungen erfolgt über die Gemeinschaftspraxis in Wertheim, Telefon 09342/9205-0. Patienten des Krankenhauses und der angeschlossenen Arztpraxen können Termine auch direkt vor Ort vereinbaren.