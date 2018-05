Neckar-Odenwald-Kreis. Der Bauernverband des Neckar-Odenwald-Kreises hatte die vier Abgeordneten im Kreis, MdEP Dr. Thomas Ulmer, MdB Alois Gerig, MdL Peter Hauk und MdL Georg Nelius zu einem Gespräch auf den Milchviehbetrieb von Markus und Sonja Schork in Fahrenbach-Robern eingeladen. Die Abgeordneten zeigten sich sehr interessiert, mit welchen Problemen und Nöten die Landwirtsfamilien im Neckar-Odenwald-Kreis tagtäglich umgehen müssen.

Vorsitzender Herbert Kempf wies auf anstehende agrarpolitische Entscheidungen auf Europa-, Bundes- und Landesebene hin. Insbesondere die Verhandlungen in Brüssel zur "Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013" (GAP) würden viele Veränderungen für die Bauern mit sich bringen. Ungeklärt seien nach wie vor Entscheidungen zur Ökologisierung der Landwirtschaft ("Greening"), die direkt in den Anbauplan jedes einzelnen Betriebes hineinwirkten. "Diese Beschlüsse dürfen nicht zu einem Bürokratiemonster werden", so Kempf in seinem Appell an alle Abgeordnete. Das Jahr ist zwar erst zur Hälfte vorüber, doch machen schon im zweiten Jahr in Folge Wetterkapriolen und sehr stark schwankende Erzeugerpreise den Bauern zu schaffen. Verheerende Frostschäden im Winter an Getreide und Raps und die nachfolgende Frühjahrstrockenheit haben den Kulturen schweren Schaden zugefügt. Insbesondere beim Raps wird es eine magere Ernte bis hin zum Totalausfall geben. Deshalb mahnten die Bauern bei den Politikern eine steuerliche Risikoausgleichsrücklage an.

Täglich gehen in Deutschland 90 ha landwirtschaftliche Fläche für Bebauung verloren. Dieser ungehemmte "Flächenfraß" bereitet große Sorge. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis gehen für den Bau der "Transversale" Eberstadt-Adelsheim 50 Hekatr beste Flächen unwiederbringlich verloren. Geschäftsführer Sigmund appellierte an die Volksvertreter, sich dafür einzusetzen, dass die für den Ausgleich vorgesehenen 30 Hektar Ackerland flächenschonend über die Ökopunkteverordnung an anderer Stelle ausgeglichen werden sollten. Sonst geht dieser Flächenverlust voll zu Lasten von einzelnen Landwirten aus Osterburken-Schlierstadt.

Weitere Themen waren das MEKA-Programm und das Grünlandumbruchverbot. Durch die jetzt schon greifenden Änderungen beim MEKA fehlt den Bauern im Kreis die Hälfte der Mittel. Werden die Pläne der Europäischen Union bei der Ausgleichszulage umgesetzt, fallen im Kreis die meisten Flächen aus dieser Förderung heraus, so die Sorge.