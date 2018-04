Die Badische Landesbühne gastiert am heutigen Dienstag ab 19.30 Uhr in der Stadthalle in Buchen mit dem Drama 'Baumeister Solness' von Henrik Ibsen. Foto: Empl

Buchen. Die Badische Landesbühne gastiert am Dienstag, 29. April, um 19.30 Uhr in der Stadthalle in Buchen mit dem Drama "Baumeister Solness" des bekannten norwegischen Autors Henrik Ibsen in der Regie von BLB-Intendant Carsten Ramm. Vor der Vorstellung findet um 19 Uhr eine Einführung in die Produktion statt, zu der alle Interessierten willkommen sind.

Zur Handlung: Halvard Solness scheint in seinem Leben alles erreicht zu haben: Er ist ein berühmter Baumeister, der landauf, landab etliche Kirchen und Wohnhäuser errichtet hat. Jedoch kann er sich darüber nicht so recht freuen, denn es nagt die Sorge an ihm, von der Jugend verdrängt zu werden. Und auf dem geplagten Baumeister lastet noch eine andere schwere Bürde: Vor elf Jahren brannte das Haus ab, in dem er mit seiner Frau und den gerade geborenen Zwillingen lebte. Die Söhne starben, die Frau ist seitdem gezeichnet.

Doch just auf diesem Grundstück konnte Solness seine ersten Häuser bauen - der Grundstein seines Erfolgs.

Erst der jungen, lebenslustigen Hilde Wangel, die plötzlich im Haus des Ehepaares auftaucht, kann er seine Schuldgefühle gestehen. Hilde will "ihren" Baumeister, den sie in ihrer Kindheit bewunderte, noch einmal ganz oben sehen. Und so packt den Wiedererblühten der Übermut. Nicht ohne Folgen...

Autor Henrik Ibsen ist Norwegens berühmtester Dramatiker. In Baumeister Solness verhandelt er das Schicksal eines Geschäftsmannes, der auf dem Gipfel seines Erfolgs von seiner Vergangenheit eingeholt wird.

Baumeister Solness wird gespielt von Schauspieler René Laier: "Ich finde es faszinierend, wie Ibsen diesen Charakter getroffen hat. Die Menschen in seiner Umgebung sind für ihn nur Objekte. Letztlich ist jeder in diesem Stück gefangen in einer Perspektive, die aus einer verwundeten Seele resultiert.