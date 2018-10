Das Durchfahrtverbot in der Bahnhofsallee in Mudau wird immer wieder von Autofahrern ignoriert. Eine funkgesteuerte Schranke soll dies künftig verhindern. Nur Busse und Feuerwehr haben dann freie Fahrt. Foto: A. Ott

Mudau. (ao) Die Bahnhofsallee in Mudau war in den vergangenen Jahren für den Durchgangsverkehr durch eine fest installierte Barriere gesperrt. Mit der Abänderung der Verkehrsführung für den Busverkehr durch die Langenelzer Straße hindurch im Zuge der Bebauungsplanänderung wegen der Edeka-Markt-Erweiterung wurde die Sperre abmontiert, was dazu führte, dass die enge Bahnhofsallee - obwohl sie für allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr gesperrt und nur für den Linienverkehr freigegenen ist - wieder vermehrt für den Durchgangsverkehr genutzt wird, wodurch des zu Problemen mit dem Busverkehr kommt. Nun soll wieder eine Sperrung durch eine elektronisch steuerbare Schranke vorgenommen werden. Darauf einigte sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch im Bürgersaal des Rathauses einstimmig.

Die Firma Zaun & Sicherheit GmbH Marktheidenfeld) wird mit der Lieferung und Montage der Elektroschranke zum Preis von 8425 Euro beauftragt. Das Angebot beinhaltet auch die Lieferung von 30 Handsendern zum Bedienen der Schranke. Die Erdarbeiten sowie die Herstellung der Fundamente müssen bauseits erfolgen und schlagen mit 2500 Euro zu Buche.

Für Gemeinderat Gernot Grimm ist die Schranke "nur die zweitbeste Lösung", er schlug vor, die Bushaltestelle nach oben an die Straße zu verlegen, um Probleme beim Begegnungsverkehr von Bussen zu vermeiden. Andreas Schölch erinnerte daran, bei der damaligen Planung sei man davon ausgegangen, dass Busse nur in einer Richtung die Haltestelle anfahren und nur in einer Richtung über die Langenelzer Straße wieder abfahren. Der Busverkehr müsse nur richtig organisiert werden. Ortsvorsteher Klaus Schork betonte, der Ortschaftsrat habe den Anwohnern die Schranke zugesagt, an dieses Versprechen sollte man sich halten. Dieser Ansicht war auch der Gemeinderat, der die sich schließlich einstimmig für die Empfehlung der Verwaltung aussprach. Die Funkfernsteuerung der Schranke, die jetzt zügig installiert werden soll, erfolgt über Handsender, die in den Bussen der BRN sowie in den Fahrzeugen der Feuerwehr stationiert werden.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom Mittwoch war die Kostenfeststellung für verschiedene Baumaßnahmen, die ebenfalls jeweils einstimmig erfolgte: Die Kosten für die Erneuerung der Wasserförderleitung Rumpfen vom Hochbehälter VI bis zum alten Hochbehälter wurden mit 90.211 Euro festgestellt und liegen damit um 2211 Euro über der kostenberechnung. Die Kosten für den Ausbau der Ernsttaler Straße wurden mit insgesamt 1,1 Millionen Euro fest gestellt. Die Gesamtmaßnahme konnte damit mit einer geringfügigen Überschreitung von 0,1 Prozent abgewickelt werden. Damit könne man bei einem solchen Großprojekt durchaus zufrieden sein, unterstrich Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger. Letztendlich sei es ganz entscheidend, dass die Bevölkerung zufrieden ist mit der Maßnahme, fand Gemeinderat Hans Slama. Sowohl Bürgermeister Rippberger als auch Andreas Schölch bestätigten, dass die Einwohner von Mörschenhardt sehr zufrieden sind, und Bauamtsleiter Harald Grimm ergänzte, dass die Anwohner sehr viel Verständnis aufgebracht hätten, "das war einfach phänomenal"