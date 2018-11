Reinhardsachsen. (jam) "Die Aktionärsversammlung der Reevenstein-AG findet am Samstag, 11. März, um 19.30 Uhr im Akzenthotel ,Frankenbrunnen’ in Reinhardsachen statt. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Halbjahresbericht und einer Vorstandswahl auch Familiengeheimnisse, Intrigen und Mord." So oder so ähnlich wäre die außerordentliche Hauptversammlung des fiktiven Schokoladenherstellers "Reevenstein" wohl in der Tageszeitung angekündigt worden. Statt üblicher Entlastung und zähen Dankesworten verwickeln die Akteure des Dinnerkrimis "Mord au Chocolat" ihre Zuschauer in einen spannenden und gleichzeitig stets unterhaltsamen Kriminalfall.

Vier Schauspieler von "Theater auf Tour", einen Techniker und etwas Dekoration - mehr braucht es nicht, damit die Tenne des Akzenthotels die geeignete Plattform für einen erbitterten Nachfolgestreit um das Großunternehmen des dahinscheidenden "alten Fritz" bietet. Und es wird schnell klar: "Mord kommt in den besten Familien vor." Dazu zählen die Reevensteins aber keinesfalls. Sie sind nicht annähernd so fein und süß wie ihre Schokolade.

Die Anwärter auf das Millionenerbe sind die machtbesessene Tochter und Interimsgeschäftsführerin Marlene sowie der nichtsnutzige Sohn Moritz samt "schickem Haupthaar" und - in der Schokoladenbranche etwas unglücklich - Zuckerkrankheit. Dann ist da noch das "Enfant terrible" der Familie, Tochter Mira, die aus Süßigkeiten erotische Skulpturen formt und "herumläuft wie eine Notbesetzung für die Oper ,Carmen’". Für weitere Verwirrungen sorgen der halbitalienische Cousin Johann - allerdings ohne italienische Wurzeln - und Otto, der dem Patriarchen lange Jahre als "Diener, Kindermädchen und Leibwächter" zur Seite stand.

Doch damit nicht genug der Figuren: Für Erheiterung bei den rund 40 Gästen sorgen auch die mehr oder weniger freiwillig übernommenen Gastrollen aus den Reihen des Publikums. Da gibt es zum einen die Hausärztin Josy, die ausgerechnet an ihrem Geburtstag den Tod eines der Erben feststellen muss: "Sieht nicht gut aus für ihn", so ihr Fazit. Unverzichtbar auch der Ex-Kommissar Wulff, der den Giftmord zunächst mit dem Kommentar "Dann nehmen wir’s hin" abtut, später aber doch die alles entscheidende Frage stellt: "Wer war’s?" Als sich dann auch noch das Familienoberhaupt "die Zückerrüben von unten anschaut", präsentiert Notar Albers ein neues Testament, das für weiteren Wirbel und zahlreiche Anschuldigungen sorgt.

Sekretärin Ada und Pastor Sigi sollen nur in regelmäßigen Abständen zustimmen, wenn die Reevensteins in der Vergangenheit schwelgen. Doch zumindest Sigi (brillant improvisiert vom Seniorchef des Hotels) macht es den professionellen Akteuren nicht ganz so einfach. Zwar verpasst er regelmäßig seinen Einsatz (seine Gattin rettet ihn mit einem sanften Stoß in die Rippen), dann aber nimmt er Fahrt auf: Er spendet beim ersten Todesfall seinen ganz eigenen Trost und hat beim Improvisieren wie im Folgenden mit Marlene die Lacher auf seiner Seite: "Es gab ja nur einen Bäcker im Ort. Nicht wahr, Sigi?" - "Da muss ich erst mal scharf überlegen." - (entrüstet) "Du sollst nicht überlegen, sondern einfach nur ,Ja’ sagen. Wir hatten doch nur 80 Einwohner!" - "Aber da kamen doch auch immer Kunden von außerhalb..." Für seine Spontaneität gebührt ihm anschließend nicht nur der Applaus der anderen Zuschauer, sondern auch der Respekt der "richtigen" Darsteller.

Wer letzten Endes für das plötzliche Ableben der zwei Reevensteins verantwortlich ist, sollen die "Aktionäre" beim Nachtisch aufdecken. Skrupellos genug erscheinen alle Verdächtigen. Während Marlene von einem Dessert schwärmt, für das sie einen Mord begehen würde, missbraucht Miss-Marple-Verschnitt Otto Miras Hund Bismarck, um Pralinen auf Gift zu testen. Auf den richtigen Mörder haben zwei der Anwesenden getippt, das Motiv hat keiner aufgedeckt. Und verraten soll es auch jetzt niemand. "Das bleibt unser süßes Geheimnis", sagt abschließend Pia Thimon, die den Kriminalfall geschrieben und die Rolle der Marlene gespielt hat.