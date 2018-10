Buchen. (jm) Großauftrag für die Sitz- und Liegemöbelfabrik Franz Fertig: Der Spezialist für hochwertige Verwandlungsmöbel stattet rund 900 Kabinen der insgesamt 1611 Kabinen und 32 Suiten des neuen Flaggschiffs von AIDA Cruises mit speziell für diesen Schiffstyp entwickelten Drehbetten sowie Verwandlungsgarnituren aus. AIDAprima ist das erste Kreuzfahrtschiff einer neuen AIDA-Generation und wird derzeit von MHI in Nagasaki, Japan, gebaut. Es bietet mit 124.500 BRZ, 300 Metern Länge und 37,60 m Breite Platz für rund 3300 Passagiere.

Die Jungfernfahrt von AIDAprima führt in zwei Teilstrecken zunächst vom 1. Oktober bis zum 20. November 2015 vom japanischen Yokohama aus nach Dubai. Am 18. März 2016 beginnt die zweite Etappe der Jungfernfahrt, die von Dubai in den zukünftigen Heimathafen Hamburg gehen wird. In der Wintersaison wird AIDAprima siebentägige Orient-Routen ab Dubai und Abu Dhabi anbieten.

Die Hansestadt Hamburg wird am 30. April 2016 ganzjährig zum Start- und Zielhafen für siebentägige Reisen von AIDAprima zu den schönsten Metropolen Westeuropas.

Die innovativen Polstermöbelbeschläge wurden von Franz Fertig in einem mehrstufigen Prozess entwickelt und sind inzwischen patentiert. Die ersten Seecontainer mit den Schlafsofas aus Buchen haben bereits im August die Reise nach Japan angetreten.