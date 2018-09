Buchen. (tra) 19 besonders dringliche Krankenhausbauvorhaben wurden in das Jahreskrankenhausbauprogramm des Landes aufgenommen. Auch das Buchener Kreiskrankenhaus erhält Gelder aus dem Fördertopf, der 250 Millionen Euro enthält. Gefördert wird der dritte Bauabschnitt (die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete).

Der dritte Bauabschnitt umfasst die Sanierung des bestehenden Altbaus, also des Bettentrakts. Insgesamt wird der dritte Bauabschnitt rund 10,9 Millionen Euro kosten.

"Wir freuen uns, dass wir beim Förderprogramm dabei sind, jedoch wissen wir noch nicht, wie hoch der Zuschuss sein wird", erläuterte Landrat Dr. Achim Brötel auf Anfrage der RNZ.

Wie hoch der Zuschuss des Landes sein wird und welche Eigenmittel der Landkreis aufbringen muss, wird sich bei den Fördergesprächen herausstellen. Nun wird die Planung überarbeitet, um den Eigenanteil möglichst niedrig zu halten.

Mit Ergebnissen der Gespräche sei voraussichtlich im ersten Halbjahr 2014 zu rechnen, so der Landrat.

Beim dritten Bauabschnitt handelt es sich um eine Altbausanierung und diese werden vom Land weniger bezuschusst als Neubaumaßnahmen. "Für den dritten Bauabschnitt wird es also deutlich weniger Zuschüsse als für die Maßnahmen geben, die momentan am Krankenhaus vollendet werden", so Brötel.

Wie der dritte Bauabschnitt letztendlich nach der Realisierung aussehen werde, hänge davon ab, inwiefern der Landkreis den Eigenanteil schultern könne, so Landrat Dr. Achim Brötel. "Es ist unser Ziel, dass der Altbau nach der Sanierung auf dem gleichen Stand wie der Gesamtbau ist", so Brötel.

Gestern hat der neue Geschäftsführer der finanziell angeschlagenen Neckar-Odenwald-Kliniken, Norbert Mischer, seine Arbeit aufgenommen.

Dr. Achim Brötel betont: "Es ist unser Ziel, die Neckar-Odenwald-Klinken ebenso wie das Kreisaltersheim in Hüffenhardt so aufzustellen, dass sie dauerhaft zu halten sind."In diesem Rahmen werde es an den Neckar-Odenwald-Kliniken auch zu strukturellen Änderungen kommen.