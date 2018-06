Thomas Hüttenhain ist Chefarzt an der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie der Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen und Mosbach. Foto: privat

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Das Ethikkomitee der Neckar-Odenwald-Kliniken ist ein Gremium, dessen Mitglieder sich mit den oft schwierigen ethischen Fragen befassen, die sich im Zusammenhang von Krankheit und Tod in vielen Situationen stellen. Um dabei eine Vielfalt an Sichtweisen zu ermöglichen, gehören die Mitglieder des Ethikkomitees unterschiedlichen Berufsgruppen an. An den Neckar-Odenwald-Kliniken sind es neben Ärzten auch Mitarbeiter aus der Pflege und der Krankenhausseelsorge. Dazu kommen ein externer niedergelassener Arzt und ein Rechtsanwalt.

Die Leitung dieses Gremiums hat Chefarzt Dr. med. Klaus Hahnfeldt im März 2017 abgegeben, da er sich nach 26 Jahren als Gynäkologe an den Neckar-Odenwald-Kliniken in den Ruhestand verabschiedet hat.

Neuer Sprecher des Ethikkomitees ist Dr. med. Thomas Hüttenhain, Chefarzt an der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie an den Standorten Buchen und Mosbach. Er hat neben seinen medizinischen Kompetenzen auch eine spezielle Zusatzqualifikation als "Ethikberater im Gesundheitswesen" erworben.

Dr. Hüttenhain sieht mit dem demografischen Wandel und der zunehmenden Zahl an hochbetagten Menschen spezifische ethische Probleme auf die Krankenhäuser zukommen: "Wir werden künftig gemeinsam mit den Patienten und deren Angehörigen vermehrt entscheiden müssen, welche medizinischen Maßnahmen bei Schwerkranken, Hochbetagten und Tumorpatienten zu treffen sind. Da bilden ethische Aspekte oft sehr wichtige Grundlagen für medizinische Entscheidungen. Nicht alle möglichen medizinischen Maßnahmen sind bei sehr alten und kranken Patienten fraglos richtig. Ich denke bei diesem Hinweis zum Beispiel an die Frage der künstlichen Ernährung."

Da ethische Fragen nicht nur bei der Behandlung hochbetagter Patienten, sondern in vielen Situationen des Krankenhausalltags von Bedeutung sind, möchte sich der neue Sprecher des Ethikkomitees der Neckar-Odenwald-Kliniken besonders für das Angebot und die Realisierung entsprechender Fortbildungen einsetzen.

"Unsere Ärzte und Mitarbeiter in der Pflege müssen sich durch regelmäßige Fortbildungen die nötige Sensibilität, Kommunikationsfähigkeit und Entscheidungskraft hinsichtlich ethischer Fragen erwerben, beziehungsweise kontinuierlich ergänzen. Wobei das Ethikkomitee in kritischen Fällen mit Rat und Tat zur Seite steht."

Eine Reihe praktischer ethischer Fragen verbinden sich auch mit den Themen "Patientenverfügung" und "Vorsorgevollmacht". Wie man als Patient und als Angehöriger mit diesen Themen umgeht, welches die Kernfragen dieser Willensbekundungen sind, ob sie in jedem Fall bindend sind. Es gibt viele Fragen, die verunsichern. Diesbezüglich möchte das Ethikkomitees der Neckar-Odenwald-Kliniken im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 1. Juni 2017 in Mosbach der Öffentlichkeit hilfreiche Antworten geben.

Der Buchener Rechtsanwalt Christian Philipp wird sich als Referent dieses Themas annehmen. Die Informationsveranstaltung richtet sich an alle Interessierten innerhalb und außerhalb des Krankenhauses. Sie findet im am 1. Juni um 19.30 Uhr im großen Konferenzraum des Krankenhauses Mosbach statt. Der Vortrag wird mit anschließender Diskussion rund 90 Minuten dauern. Der Eintritt ist frei.