Neckar-Odenwald-Kreis. Zur jährlichen Klausurtagung des Kreisverbandes Neckar-Odenwald des Gemeindetags Baden-Württemberg trafen sich Bürgermeisterin Sabine Schweiger und ihre männlichen Kollegen in Mudau.

Vorsitzender Thomas Ludwig (Seckach) und Gastgeber Dr. Norbert Rippberger begrüßten im Rathaus die Kollegen, darunter auch Ehrenvorsitzenden Ernst Hornberger. Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbandes wählte die Versammlung einstimmig Dr. Norbert Rippberger, der Erich Dambach nachfolgt. Der langjährige Vorsitzende Peter Kirchesch soll nach einhelligem Wunsch zum Ehrenvorsitzenden ernannt werden.

Der Verband teilt die Sorge des Kreises, der Stadt Mosbach und des Hochschulrates um die Entwicklung der Dualen Hochschule am Standort Mosbach durch die drohende Selbstständigkeit des Standorts Heilbronn. Ein offener Brief an Ministerpräsident Kretschmann und Wissenschaftsministerin Bauer, der die Probleme aufzeigt, findet die uneingeschränkte Solidarität der Bürgermeister.

Kreiskämmerer Michael Schork präsentierte anschaulich die dem Grunde nach guten Zahlen des Kreishaushaltsentwurfs 2014, wäre da nicht das enorme Defizit der Kreiskliniken mit seinen negativen Folgen für die Kreisumlage.

Es folgten Ausführungen des Klinikgeschäftsführers Andreas Duda. Nach Auffassung von Landrat Dr. Achim Brötel darf über die internen Probleme hinaus auch das schwierige Umfeld im Gesundheitswesen und im Krankenhausbereich im Besonderen nicht übersehen werden. Die Frage, was man sich noch leisten wolle und könne, müsse auch für das Gesundheitswesen gestellt werden.

Die Bürgermeister brachten klar zum Ausdruck, dass sie zusammen mit den Bürgern aller 27 Kreiskommunen vor dem Hintergrund der Defizite der Kreiskliniken um die dauerhafte Leistungsfähigkeit ihrer Kommunalhaushalte bangen. Durch eine gewaltig ansteigende Kreisumlagebelastung sieht man nicht nur die laufende Haushaltskonsolidierung in Gefahr, sondern man befürchtet auch, dass notwendige Investitionsmaßnahmen auf längere Zeit nicht mehr realisiert werden können.

Die nachdrückliche Forderung des Kreisverbandes an den Kreis lautet deshalb, das Defizit der Kreiskliniken auf ein vernünftiges Maß zu senken und potenzielle Einsparmöglichkeiten im Kreishaushalt zu nutzen. Außerdem erwarten die Bürgermeister von den Verantwortlichen des Kreises und vom Kreistag eine größtmögliche Transparenz bei der Aufklärung des Finanzdesasters.

Erster Landesbeamter Martin Wuttke informierte, dass als Auswirkung des verheerenden Brandes einer Behinderteneinrichtung in Titisee-Neustadt vermehrt Brandverhütungsschauen in Objekten wie Schulen, Kindergärten und Versammlungsstätten durchgeführt werden müssen.

Fachdienstleiter Axel Krahl stellte den überarbeiteten ministeriellen Erlass zur Bauleitplanung vor, wonach die Zunahme der Wohnfläche je Einwohner (Rückgang der Belegungsdichte) künftig nur noch mit einem fiktiven Einwohnerzuwachs von 0,3 Prozent (bisher 0,5 %) berücksichtigt werden soll. Dies bedeute einen massiven Eingriff in die kommunale Planungshoheit. Die Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbauflächen werde hierdurch extrem eingeschränkt, ja sogar schon Einzelvorhaben würden künftig selbst bei Aufgabe anderer überplanter Flächen nicht mehr möglich sein.

Entgegen der Gepflogenheiten waren die kommunalen Landesverbände im Vorfeld dieser Änderung nicht angehört worden. Der durchaus sinnvolle Grundsatz "Innen- vor Außenentwicklung" zur Reduzierung des Flächenverbrauchs wird nach Ansicht der Bürgermeister gerade im ländlichen Raum völlig übertrieben gehandhabt; flexible Lösungen für kleine Ortsteile würden verhindert.

Thomas Gambke von der AWN und A. Krahl informierten über Probleme im Bereich der kommerziellen Altkleidersammlungen und wie die Kommunen diesen durch Anwendung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des Straßengesetzes begegnen können.

Zum Schwerpunktthema Windkraft berichteten Bürgermeister Norbert Rippberger aus der kommunalen Praxis, H. Eifler von der Bioenergieregion HOT, die Herren Finger und Hopfauf vom Verband Region Rhein-Neckar und Frau Walter vom Kompetenzzentrum Energie des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Viele Kommunen sind in ihren Planungen gebremst, da der Regionalplan "Windkraft" als Grundlage fehlt. Zielabweichungsverfahren können aber nur die Ausnahme sein. Zudem sei es nicht akzeptabel, dass Debatten um die Wertigkeit der Staatsziele "Natur- und Artenschutz", "militärische Belange" und "Energiewende" auf kommunaler Ebene ausgetragen werden müssen und oft zu Störungen des Ortsfriedens führen. Zunächst sollten sich Bund und Länder darüber verständigen, was wichtiger ist.