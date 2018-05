Hardheim. (zeg) Beim Jahreskonzert der Musikschule Hardheim am Sonntag in der Erftalhalle wollten sich im Wesentlichen Angehörige und Freunde der Musikschüler von deren Leistungsvermögen und Fortschritten überzeugen. Die Moderation dabei übernahm in der ihr eigenen positiven Art die Leiterin der Musikschule, Bärbel Mitsch. Sie stellte die Mitwirkenden des Programms vor, die hörenswerte Leistungen erbrachten und bewiesen, wie viel Freude die Musik bereiten kann.

Das Erwachsenen-Blockflöten-Ensemble der Musikschule unter Leitung von Susanne Wütschner eröffnete das Programm bei einer kurzen Zeitreise mit den bekannten Melodien "Wir lieben sehr im Herzen", "Alte Mendoza" und "Tanzen und Springen" mit gekonnter Interpretation. Marie Knörzer und Evelyn Kesler warteten mit dem Akkordeon in Begleitung ihrer Lehrerin Nelli Krug bei den Titeln "Abendlied" und dem akzentuiert gespielten "Mango-Tango" und dessen überraschendem Schlussakkord mit einer hörenswerten Leistung auf.

Lars Großmann an der Gitarre verdeutlichte zusammen mit seinem Lehrer Guido Diefenbach musikalisch die Hindernisse , die es gemäß dem Titel "Die Ziege lief den Berg hinauf" zu überwinden gilt. Zudem spielten die beiden die vergnüglich klingenden "Popcorn-Polka".

Freude am Singen ließen die "Singstrolche" mit ihrem Titel "Ein Mensch, der saß…" erkennen, dessen Text sie in schwäbischer und hessischer Mundart zu Gehör brachten, ehe sie den Titel "Wir machen Musik" schwungvoll und begeistert erklingen ließen.

Musiklehrer Bernhard Trabold präsentierte zusammen mit seinem Schüler Luis Meszaros bei dem Titel "Rather be" und mit Justin Bachmann und der Walldürner Gastschülerin Nicole Seyfried den von ihm bearbeiteten sympathisch gespielten und auch so klingenden Titel "Waves". Mit einem begeisternden, schwung- und klangvollen Auftritt stellte sich Musiklehrer Josef Baki mit seinem leistungsfähigen und bereits mit seinem Können faszinierenden Klarinettenquintett vor.

Freude bereiteten anschließend Helena Weihbrecht und Silja Busch mit der Querflöte zusammen mit ihrer Lehrerin Sandra Zaiser mit einem Marsch und dem Titel "Rock’n Roll" und bewiesen, dass man auch mit diesem Instrument solche Musik begeisternd gestalten kann. Robin May und Lars Götzinger (Trompete) kamen zusammen mit ihrer seit langem engagierten und in Sachen Blasmusik nachdrücklich versierten Lehrerin Sonja Arlt mit dem in schönem Sound gespielten "Ententanz". Dann stellten sich Musiklehrer Stefan Schneider und die Schüler Cornelius Knörzer, Marie Knörzer, Magdalena May, Luis Götzinger, Johannes Weller und Stefan Schneider mit hörenswerten Titeln als "Blechbläserensemble der Musikschule Hardheim" vor.

Mit sagenhaft schwungvollen und rasanten Klängen machte Andreas Schneider zusammen mit seiner Klavierlehrerin Nelli Schmidt Musik bei dem Titel "Brasilianischer Karneval", dessen Atmosphäre die beiden lebendig werden ließen. Liebenswerte Musik erklang am Keyboard bei der von Marie Kaiser und Lisa Ritter zusammen mit ihrer Musiklehrerin Nelli Schmidt gespielten "Air" von J.S. Bach.

Danach war das beachtenswert starke Streicherensemble der Musikschule in der Zusammensetzung Judith Weller, Kim Heilig, Denise Heilig, Ruben Schell, Lorenz Schell, Darleen Volpp. Lenja Baumann, Johanna Hilpert (Violine) sowie Rebecca Weller (Violoncello) der Klasse Wilhelmine Kegelmann mit Klavierbegleitung u.a. von Sarah Gärtner an der Reihe und kam mit seinen Klängen und Titeln gut an.

Weiter zu hören waren Luisa Kempf am Klavier aus der Klasse Bärbel Mitsch mit dem Titel "Turnstunden in der Früh", der immer wieder vollauf begeisternde Alexander Ritt am Klavier (Klasse Bärbel Mitsch) und später noch einmal mit der E-Gitarre (Klasse Bernd Lehmann) und deren faszinierenden Klängen bei den Titeln "Highway to rock" und "Another brick in the wall" sowie zwischenzeitlich mit dem aparten Sound des Vibraphons Johannes Weller aus der Klasse Manuel Hofrock.

Bürgermeister-Stellvertreterin Simone Richter erkannte mit Lob die gebotenen Leistungen der Musikschüler und die erfolgreiche Arbeit der Lehrer an.