Mudau. (lm) Das Thema Windkraft und die Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windenergie ist von großem Interesse. Viele Bürger kamen zur Gemeinderatssitzung. Bei der Sitzung wurde der überarbeitete Entwurf von Diplomingenieur Adler vom Büro für Kommunalplanung vorgestellt.

Demnach sind entsprechend der rechtlichen Vorgaben sowie geltender Normen von diesem Planungsbüro die Grundlagen für die Auswahl möglicher Windkraftflächen erarbeitet worden.

Nach Berücksichtigung der so genannten "harten Tabukriterien" (Abstand zu Wohnbauflächen und Schutzgebieten, militärische Anforderungen) bleiben auf Gemarkung Mudau 1500 Hektar als mögliche Konzentrationsfläche. Mit der Anwendung der "weichen Tabukriterien" (Denkmalschutz Schloss Waldleiningen, Erholungsnutzung, große Nähe zu windkraftsensiblen Tierarten) bleiben davon noch etwa 400 Hektar, verteilt auf sieben Standorte, übrig.

Das Gremium stimmte unter Berücksichtigung der Einwände der Ortschaftsräte Scheidental und Schloßau/Waldauerbach mit zehn Ja- und sechs Neinstimmen zu, die Flächen "Kinzert" (68 Hektar auf Gemarkung Schloßau) und - allerdings nur in Verbindung mit der Realisierung des Standortes auf Gemarkung Balsbach - auf Gemarkung Scheidental "Heunebuckel" 14 Hektar als neue Konzentrationsflächen auszuweisen. Dazu käme die bereits bestehende und mit drei Windkraftanlagen bebaute Fläche "Sohläcker" (30 Hektar) auf Gemarkung Steinbach. So wäre eine gewisse Konzentration vorgegeben.

Mit der Begründung, die Belange und Einwendungen der Bevölkerung von Schloßau/Waldauerbach seien nicht hinreichend berücksichtigt, hatte der Ortschaftsrat die Planung einstimmig abgelehnt.

Wie Ortsvorsteher Herbert Münkel näher ausführte, vor allem bezüglich Vorsorgeabstand (1300 Meter), Nabenhöhe (maximal 150 Meter), Anzahl der Anlagen - mit der Befürchtung, dass es mehr als 3 bis 4 werden - und nachdem 60 Prozent aller Einwendung aus Schloßau/Waldauerbach gekommen waren.

Im Hinblick darauf, dass ihm nicht ein Mensch bekannt sei, der eine solche Windenergieanlage vor der Nase haben wolle und dass Gesundheit das höchste Gut sei, appellierte Gemeinderat Gernot Grimm an die Zivilcourage des Gremiums mit dem Argument, dass niemand im Gremium diese Häufung wolle, man aber wegen möglicher "Verspargelung der Landschaft" gedrängt werde.

Die Gemeinderäte Schölch und Slama erinnerten an die vielen Diskussionen in den letzten zwei Jahren, die keinem gefallen würden. Aber man wolle sich das Zepter vom Verband Rhein-Neckar nicht aus der Hand nehmen lassen und denke, dass das Übel mit dem jetzigen Entwurf weitgehendst minimiert sei. Ursprünglich hätte Schloßau komplett von Windrädern umzingelt sein sollen, das sei nun nicht mehr der Fall.

Slama beantragte eine geheime Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt - zum Schutz der Bevölkerung, zur Vermeidung von Anfeindungen und unter Berücksichtigung der Einwände der Ortschaftsräte Schloßau und Scheidental. Dies soll als Vorschlag zur Aufnahme in den Regionalplan an den Verband Rhein-Neckar weitergegeben werden.

Mit der Einführung einer Satzung zur Ausweisung von Gebieten ohne Weihnachtsbäume wurde in der Sitzung ein weiterer "Dauerproblemfall" in Angriff genommen. Eine solche Satzung sei derzeit die einzige Möglichkeit, die umstrittenen Christbaumkulturen "im Zaum zu halten". Das Thema war in den einzelnen Ortschaftsverwaltungen besprochen worden.

Langenelz und Schloßau tendieren gegen eine Planbeauftragung, für Scheidental ist es derzeit kein Thema und Rumpfen hat sich einstimmig dagegen ausgesprochen. Da Donebach, Mörschenhardt, Mudau, Reisenbach und Steinbach eine entsprechende Satzung für sinnvoll ansehen, wird die Verwaltung für diese Ortschaften die Ermittlung der Kosten beauftragen.

Unter dem Punkt "Bauanträge" bestätigte das Gremium die Entscheidung des Ortschaftsrates Steinbach zum Anbau an die Seniorenresidenz "Haus Theresa", der mittels eines gläsernen Treppenaufgangs mit dem Bestandsgebäude verbunden werden soll.