'13 sind genug' skandierten die vielen Bürger. Ihr Ruf wurde in der Gemeinderatssitzung in Pülfringen erhört. Das Gremium sprach sich einhellig gegen drei weitere geplante Konzentrationszonen für Windkraftanlagen aus. Foto: Heike Heise

Von Heike Heise

Königheim. Es war mit Sicherheit eine der emotionalsten Sitzungen des Königheimer Gemeinderates. Und das nicht nur wegen der abgegebenen Statements und der nun beschlossenen Änderung des Flächennutzungsplanes. Der Montag war auch ein Abend großer Freude und zugleich sorgenvoller Enttäuschung.

Hunderte von Bürgern hatten sich mit Transparenten und Trillerpfeifen zur Sitzung eingefunden. Diese fand an exponierter Stelle im Gemeindehaus in Pülfringen statt. Denn es ging um die Änderung des Flächennutzungsplans zur Steuerung der Errichtung von Windkraftanlagen (WKA). Dieser sieht drei Zonen rund um Pülfringen und Brehmen vor, auf denen bis zu 35 Windräder gebaut werden könnten. 13 Windräder stehen bereits auf der Gemarkung. Einige davon in Sicht- und Hörweite des Veranstaltungsortes.

Anders als sonst erhielten als erstes zahlreiche Bürger die Möglichkeit ihre Sorgen, Anregungen und Fragen vorzubringen. Roland Scherer: "Schauen sie sich doch mal um, dann sehen sie, wir sind keine Windkraftgegner. Aber wir wollen keine Überfrachtung. Lassen sie uns gemeinsam den Hebel umlegen und dem Wahnsinn ein Ende machen. Herr Bürgermeister, sie sollten sich auf die Seite der Bürger stellen und nicht gegen sie argumentieren." Oft brandete heftiger Beifall oder ein Pfeifkonzert auf. Und fast jeder Redner schloss mit den Worten "13 sind genug".

Bürgermeister Ewald Wolpert verwies darauf, dass man durch das Landesplanungsgesetz verpflichtet sei, solche Konzentrationszonen auszuweisen, es sich aber nicht um 35, sondern um 19 mögliche Windräder handele, wovon mit Sicherheit nicht alle gebaut werden würden. "Dieser Prozess kann von uns nur gesteuert, aber nicht verhindert werden", so Wolpert. Und er verwies darauf, dass der Gemeinderat bereits einhellige Beschlüsse für den dafür notwendigen Flächennutzungsplan getroffen habe.

Peter Beck vom Büro für Ökologie und Stadtentwicklung aus Darmstadt ging auf die Einflüsse der Windkraftanlagen auf den Menschen ein und auf die biologische Bestandaufnahme. "Rein vom vorhandenen Fledermausvorkommen müsste man sagen, hier darf gar kein Windrad stehen", so Beck. Auch Bruthorste des sehr seltenen Rotmilans wurden in den untersuchten Gebieten gefunden. Die kompletten Ergebnisse liegen laut Beck im Sommer vor. Als Beck in einer Fotosimulation zeigte, wie sich die Landschaft nach dem Bau der Windräder ändern würde, brandeten Buh-Rufe auf.

Nach zwei Stunden Sitzung stellte Gemeinderat Bernd Frank stellvertretendend für den Gemeinderat den Antrag, dass die drei neuen Konzentrationsflächen aus dem Flächennutzungsplan entfallen. "In einer Kommune mit gerade mal 3000 Einwohnern muss das Bürgerwohl an erster Stelle stehen. Mit 19 statt 35 Anlagen ist die Kuh auch nicht vom Eis. Und damit gibt es letztlich nur eine Lösung - dass die kommunalen Flächen gestrichen werden. Euer Ruf, 13 sind genug, wurde erhört." Riesenapplaus brandete nach dem Antrag auf. "Dieser Schritt wird uns große Rechtsprobleme bereiten. Ich rate deshalb davon ab", mahnte Wolpert.

Der Gemeinderat stimmte dennoch einstimmig für die Streichung der drei Konzentrationsflächen. Auch den ausgewiesenen Gebieten durch den Regional-Verband wurde bei einer Enthaltung eindeutig eine Abfuhr erteilt. Die Begründung des Gemeinderates: "Mit insgesamt 15 Windkraftanlagen auf unseren Gemarkungen und fünf auf Hardheimer Gebiet wurde der Windenergie bereits Raum gegeben."

Dem Sprecher des Aktionsbündnisses "13 sind genug" Norbert Fritscher war die Freude über die Abstimmung anzusehen: "Der Bürgermeinung wurde damit Rechnung getragen. Aber es ist nur ein Teilerfolg. Denn auch wenn wir die Gebiete des Regionalverbands ablehnen, so kann er sich anders entscheiden."

Während der ganze Saal stehend applaudierte, blieben drei Herren, Mitarbeiter der ZEAG, in der ersten Reihe ruhig sitzen. "Zwei Jahre steht der Gemeinderat hinter der Sache und nun kippt er einfach um, das verstehe ich nicht", sagt einer der drei. Harald Endreß, ZEAG-Geschäftsführer: "Letztendlich trifft die Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-Königheim-Werbach die Entscheidungen. Ich gehe davon aus, dass die Verwaltungsgemeinschaft die Flächen in Königheim wieder ausweist."Auch bei Bürgermeister Ewald Wolpert sind die Sorgenfalten am Ende der Sitzung sichtbar. Er hat Bedenken, dass das Verfahren rechtlich nicht in Ordnung geht und sich am Ende sogar "Wildwuchs" in Sachen Windräder ausbreiten könnte.