Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer trug sich am Freitag im Festzelt ins Goldene Buch der Stadt Miltenberg ein. Foto: Roland Schönmüller

Von Roland Schönmüller

Miltenberg. Es ist Freitag um 16 Uhr und der achte Tag der Miltenberger Michaelismesse. Eichenbühls Bürgermeister Günther Winkler, Moderator und Mitglied der 40 aktiven Musiker vom "Eichenkranz Eichenbühl", wechselt zwischen Flügelhorn-Vorspiel und Mikrophon-Ansage. Sein aufmerksamer Blick geht immer wieder in Richtung westlicher Festzelteingang. Eigentlich müsste er jetzt kommen, der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer - wenn er pünktlich wäre.

Doch das Publikum des größten Volksfestes am Untermain aus dem Einzugsbereich der drei Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Hessen muss sich noch eine gute halbe Stunde gedulden. Dafür werden die Gäste mit zünftiger Stimmungsmusik und humorvollen Anmerkungen Winklers entschädigt: "Ich weiß, liebe Festbesucher, dass sie nur wegen unserer Blasmusik gekommen sind!" - schmunzelt der Eichenbühler Entertainer aus dem Erfatal und gibt das Zeichen zu einer die "nervige" Wartezeit überbrückenden schmissigen böhmischen Polka.

Doch die Noten des Bayerischen Defiliermarsches liegen für die seit drei Stunden spielenden Blasmusiker schon bereit. Adolf Scherzer komponierte bekanntlich in Ingolstadt um 1850 diesen populären Parademarsch: er ist heute die heimliche Nationalhymne der Bayern und wird traditionsgemäß als Auftrittsmarsch des bayerischen Ministerpräsidenten oder anderer politischer Prominenz sowie zu besonderen staatlichen Ereignissen gespielt.

Doch dann um 17.33 Uhr betritt - aus seiner Geburts- und Heimatstadt Ingolstadt angereist - Horst Seehofer endlich das Festzelt und wird musikalisch begrüßt - wie sollte es anders sein - mit dem Bayerischen Defiliermarsch.

Mit dabei sind Politiker, Prominenz und Regierungsvertreter aus der Region. Doch Partei-Politik in der jetzigen "heißen Wahlkampfphase" soll rund um den Messe-Besuch ausgeklammert werden, so lautete das Motto der Messe-Verantwortlichen. Daran hielt sich am zweiten Messetag auch Christian Ude, Münchens Oberbürgermeister und Ministerpräsidentschafts-Kandidat der bayerischen SPD.

Also was tun - Herr Seehofer? Der bayerische Landesvater darf mit bewährten politischen Argumenten nicht auf Stimmenfang gehen. Nun: es folgen brillante Lobesworte des Ministerpräsidenten auf Land und Leute, auf Bürgermeister und Bundestagsabgeordnete, es gibt von ihm Dank und Anerkennung für geleistete ehrenamtliche Arbeit (gewürdigt wird beispielsweise das Engagement von Lothar Eckstein aus Eichenbühl, des Geschäftsführers des 70 Mitglieder umfassenden Musikverbandes Untermain).

Schließlich signiert Seehofer eine mit Altstadt, Stadtpfarrkirche, Burg und einem Riesenrad illustrierte Eintrags-Seite im "Goldenen Buch" der Stadt Miltenberg. Dann gibt es Gespräche am Biertisch und in den Gängen, freundliches Händeschütteln von Jung und Alt, ein kurzes Fernseh-Interview, das Probieren des Festbieres und schließlich einen schnellen Gang über das Festgelände.

Natürlich darf die eine oder andere Ermunterung an potenzielle Jungwähler und Diskussion nicht fehlen: sicherlich redet man auch über die aktuellen Festbierpreise, die hier in der Region für eine Maß noch relativ günstig dastehen: Buchener Schützenmarkt 5,30 Euro, Miltenberger Michaelismesse 6,50 Euro, Kiliani Würzburg 7,80 Euro und Münchner Oktoberfest 9,85 Euro.

"Preiswert" empfindet jedenfalls der bayerische Ministerpräsident seinen Besuch auf der Miltenberger Messe, der im Gegensatz zu Auftritten in anderen bayerischen Städten anscheinend ohne Forderungen und Wünsche nach Fördermitteln der Kommunalpolitiker abzulaufen scheint.

Doch einen Wunsch an seinen CSU-Kollegen hat Miltenbergs Bürgermeister Joachim Bieber dann doch - kurz vor dem Verlassen des Messegeländes: Horst Seehofer möge doch bitte die aktuellen Hochwasser-Baumaßnahmen zwischen Mainzer Tor und Stadtpfarrkirche aus exponierter Sicht verfolgen.

"Was macht man nicht alles - um im Politgeschäft zu bleiben", könnte sich "König Horst" vielleicht gedacht haben. Also besteigt der bayerische Landesvater eine nun bis auf den letzten Platz gefüllte, bald hin- und herpendelnde Gondel des Riesenrades.

Biebers Erläuterungen zum grandiosen Hochwasser-Projekt, zur schönen Maintal-Aussicht, zur sanierten Burg mit eingerichtetem Kunst- und Ikonen-Museum, zur zauberhaften Altstadt, zum quirligem Messegelände, zum altehrwürdigem Kloster Engelberg, zur neuen Mainbrücke, zum Weinort Bürgstadt sowie ins idyllische Erfa- und Mudtal sollen nach Teilnehmer-Aussagen dann beim 64-jährigen bayerischen Regierungschef zwar Gehör gefunden haben, aber nicht mehr so richtig wahrgenommen worden zu sein.

Seehofer, nicht ganz schwindelfrei, sucht und findet festen Halt an der Mittelsäule der Riesenrad-Gondel. Er studiert konzentriert stattdessen seine Akten und die hiesigen Hochwasserschutz-Pläne, bis er wieder festen Boden unter den Füßen hat.

Selbstbewusst fragt Seehofer beim Abschied in Richtung München: "Haben die Bürgermeister in Miltenberg die Ministerpräsidenten eigentlich schon immer gefoltert?" Eine offizielle Antwort des CSU-Stadtoberhauptes ist nicht überliefert.