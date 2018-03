Buchen. (ar) Er arbeitet daran, dass die ambitionierten Klimaschutzziele des Landkreises erreicht werden können. Sebastian Randig hat Anfang Februar die neu eingerichtete Stelle des Klimaschutzmanagers im Neckar-Odenwald-Kreis angetreten. Und der 37-Jährige hat sich in den vergangenen drei Wochen im Kompetenzzentrum der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN) in Buchen eingearbeitet. "Der Boden für meine Arbeit ist im Landkreis gut bereitet worden", sagte Sebastian Randig gestern der Rhein-Neckar-Zeitung. "Ich freue mich auf die spannende Aufgabe."

Der Neckar-Odenwald-Kreis verfolgt schon seit Jahren ein großes Klimaschutzziel: Man will sich als "Null-Emissions-Landkreis" etablieren. Ferner soll eine möglichst klimaschonende Wärme- und Stromversorgung erreicht werden. Für die Umsetzung dieser Aufgabe wurde vom Kreistag im Jahr 2012 eine Studie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis, ein 260-seitiges Papier mit dem Namen "Klimaschutzorientierte Investitionsprogramm für den Neckar-Odenwald-Kreis", kurz KSI, umfasst zahlreiche Handlungsanleitungen. Neben der Nutzung und Einführung Erneuerbarer Energien sollen insbesondere auch Projekte zur Energieeinsparung verwirklicht werden.

Der Kreistag verfolgt dabei das Ziel, verschiedene Projekte umzusetzen. Wie wie der 37-Jährige im Gespräch selbst unterstreicht, stellt gerade diese Studie die Richtschnur für die Arbeit des neuen Klimaschutzmanagers dar, vor dem jedoch noch einiges an Arbeit liegt.

Durch seine Tätigkeit sollen die lokalen Ressourcen genutzt werden. Dies soll zu einer Steigerung der regionalen Wertschöpfung führen. "Die ersten Ziele von Sebastian Randig werden sein, intensive Netzwerkarbeit zu betreiben und konkrete Projekte für Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und für Gewerbe und Industrie auszuarbeiten und initiieren", sagte Dr. Mathias Ginter, AWN-Geschäftsführer, der Rhein-Neckar-Zeitung. Und gerade der Austausch mit den Städten und Gemeinden sowie mit den Bürgern ist dem neuen Klimaschutzmanager wichtig. Ferner ist die Vernetzung der Akteure ein Teil seiner Arbeit. Er will dabei Anstöße zum Klimaschutz geben. Der 37-Jährige wird nach Darstellung von Dr. Ginter auch bei der Ausstellung "Trend und Technik" Mitte April in Walldürn dabei sein.

Für die neue Aufgabe bringt Sebastian Randig eine vielfältige berufliche Erfahrung mit. Der aus Rückersdorf bei Nürnberg stammende Randig war in seiner bisherigen beruflichen Laufbahn mit Klimaschutzprojekten im In- und Ausland betraut. Neben den Abschlüssen in den Studiengängen Erneuerbare Energien (Master) und Umwelt- und Ressourcen Management (Bachelor) absolvierte er das einjährige europäische Erasmus-Austauchprogramm in Spanien. Darüber hinaus arbeitete er bei verschiedenen Klimaschutzprojekten in Bangladesch und Uganda als Projektleiter und Berater. Von 2006 bis 2011 war Sebastian Randig beim TÜV-Süd Industrie Service GmbH in München als Regional-Manager für diverse Klimaschutzprojekte verantwortlich.