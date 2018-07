Erzbischöfliches Kinder- und Jugendheim St. Kilian in Walldürn erhält Umweltpreis der Erzdiözese

Freiburg/Walldürn. (pef) Erzbischof Stephan Burger hat das Erzbischöfliche Kinder- und Jugendheim St. Kilian Walldürn mit der dazugehörenden Nardinischule für das Projekt "Gärtnerland" mit dem Umweltpreis der Erzdiözese Freiburg ausgezeichnet. Den fünften Preis in Höhe von 500 Euro erhielt es für das Anlegen eines Klassenzimmers im Grünen mit eigenem Garten.

Rund 2 330 Quadratmeter groß ist das Klassenzimmer im Grünen. Mit Kräuterbeeten, einem Bienenhotel, Obstbäumen, einem Feuchtbiotop und Beerensträuchern, Gewächshaus und Holzhütte wird es zum Naturerlebnis für Kinder und Jugendliche.

Erzbischof Stephan Burger sagte bei der Preisverleihung am Dienstag in Freiburg: "Aber nicht nur in der Schule ist der große Garten ein Segen: Die anfallenden Arbeiten werden auf die verschiedenen Wohngruppen verteilt und alle werden, je nach Alter und Möglichkeit, in die Pflege und Erhaltung eingebunden. Externe Fachleute weisen die Kinder und Jugendlichen in die Gartenkunde ein, sie können so den Kreislauf von Aussaat und Ernte erleben und gestalten. Und zusätzlich ist der Schulgarten natürlich auch ein großer Spiel- und Erlebnisraum."

Die Erzdiözese Freiburg will den Umweltkurs fortsetzen. Ungeachtet seiner nachweisbaren Erfolge beim Klimaschutz will sich das Erzbistum Freiburg nicht auf dem Erreichten ausruhen. "Wir werden unseren Umweltkurs fortsetzen. Denn es ist vor allem auch eine Frage der Gerechtigkeit, sparsam mit den Ressourcen dieser Welt umzugehen", sagte der Erzbischof.

Gerade "in diesen Tagen nach den Attentaten in Paris und dem grausamen Töten von Boko Haram in Nigeria" werde deutlich, wie wichtig die von Papst Franziskus benannten Grundaufgaben für ein friedliches Zusammenleben auf unserem Planeten seien: Der Dialog der Religionen und der Einsatz für Gerechtigkeit, um die dramatischen Unterschiede zwischen "Armut" und "Reichtum" zu überwinden.

Erzbischof Burger sagte wörtlich: "Wirtschaftliche Entwicklung ist für die Überwindung von Armut und Hoffnungslosigkeit in dieser Welt geboten." Doch diese Entwicklung müsse so gestaltet werden, dass sie nicht mit kurzfristigen Erfolgen für die Zukunft soziale Stabilität gefährde und die Schöpfung ausbeute. Das heiße kurz und prägnant zusammengefasst: "Verantwortung übernehmen, das Diktat der Kurzfristigkeit überwinden, Wegwerfmentalitäten beseitigen."

Die zehn Preisträger kommen von Mannheim bis Sigmaringen. Der erste Preis ging an die Pfarrgemeinde St. Josef in Rheinfelden für den Aufbau einer umweltfreundlichen autarken Energieversorgung auf ihrem Zeltplatz Leinegg an der Schwarza bei Waldshut-Tiengen. Mit dem zweiten Preis wurde die Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft "48° Süd gGmbH" in Herbolzheim ausgezeichnet (Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen in Verbindung mit Umweltschutzprojekten).

Den dritten Preis erhielt die Verrechnungsstelle Riegel (Strom für Dienstfahrzeug aus Fotovoltaik vom Dach der Verrechnungsstelle). Ein weiterer Preis in der Region ging an die Kindertagesstätte St. Elisabeth Uissigheim (mehrmonatiges pädagogisches Konzept "Alles Müll oder was?") Für dieses Objekt gab es ein Preisgeld von 400 Euro.

120 Projekte wurden mit 83 300 Euro Preisgeld in 20 Jahren gefördert. Zum elften Mal hat die Erzdiözese Freiburg ihren Umweltpreis für innovative Projekte verliehen, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Aus den 21 Bewerbungen hat eine Jury zehn Preisträger ermittelt. Das Preisgeld beträgt insgesamt 10 000 Euro. Die Erzdiözese Freiburg würdigt mit ihrem Umweltpreis seit 1994 alle zwei Jahre den besonderen Einsatz von Gemeinden, Einrichtungen, Verbänden und Gruppen für die Bewahrung der Schöpfung.