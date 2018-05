Hainstadt. (kn) Zur Kinderhochschule Medizin luden die Ärzte der Neckar-Odenwald-Kliniken die Kinder zwischen 8 und 12 Jahren ein um an zwei Tagen Antworten auf medizinische Fragen ihrer jungen "Studenten" zu geben. Drei Fachbereiche hatte sich in diesem Jahr Harald Genzwürker mit seinem Kollegium zur dritten Veranstaltung dieser Art einfallen lassen, die sowohl in der Hainstadter Mehrzweckhalle wie auch im Ärztehaus Mosbach an zwei Tagen über die Bühne ging. Atmung, Herz, Keime und Knochenbrüche bildeten die Schwerpunkte der Veranstaltung, die mit rund 100 Kindern auch in diesem Jahr wiederum sehr gut besucht war.

Mit kindgerechten Informationen und einer ausgewogenen Mischung von kurzen Vorträgen und praktischen Übung nahm Harald Genzwürker und sein Team die Mädchen und Jungen mit auf eine umfassende Entdeckungsreise um die ganze Vielfalt und Wunder des menschlichen Körpers zu beleuchten.

"Ohne Atmung geht es nicht". So plausibel der erste Tagespunkt auch klingen mag, umso erstaunter waren die jungen Studenten über das tatsächliche Wunderwerk der menschlichen Lunge und zugleich entsprechend einsichtig, dass eine Schädigung in Form von Nikotin die Funktion erheblich einschränken kann.

Das wirft natürlich auch einen wahren Fragenkatalog auf, der vom Dozenten und Chefarzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin Harald Genzwürker nach dem 45-minütigen Vortrag beantwortet wurden.

"Wie funktioniert eigentlich das Herz und wofür braucht man es?", auch darauf konnte Kardiologe und zugleich Herzspeziallist Johannes Jeschke, Oberarzt der Klinik für Innere Medizin in Buchen den Kindern die passenden Antworten geben, untermauert mit seinem interessanten Vortrag über die Funktionen des "Wunderwerkes" im menschlichen Körper.

Der dritte Schwerpunkt am vormittäglichen "Vorlesungsbetrieb" galt der "Kampf den Keimen". Tanja Hautzinger und Ilona Schwenk, beide Fachkrankenschwestern für Hygiene und Infektionsprävention, beleuchteten in ihrem Vortrag die Vielfältigkeit zum Thema Bakterien und Keime und klärten darüber auf warum das Händewaschen von großer Bedeutung nicht nur im Krankenhaus, sondern auch im täglichen Umgang mit seinen Mitmenschen von großer Bedeutung ist.

Wie man Knochen repariert, damit kennt sich der Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie in Buchen und Mosbach, Bernd Gritzbach am besten aus, zum Abschluss der Veranstaltung die Teilnehmer in Hainstadt einführte in die Kunst, lädierte Gliedmaßnahmen wieder zu richten. Dass es dazu erst gar nicht kommt, ist allen beteiligten Ärzten natürlich am liebsten.

Und wenn die Kinder bereits die Ratschläge der Speziallisten annehmen, zugleich vorbeugend handeln und nach Möglichkeit alles dafür tun, um ihre lebenswichtigen Organe zu schützen.

Am Ende hatten die jungen Studenten eine ganze Menge dazu gelernt. Damit war auch die geringe Teilnehmergebühr, die komplett dem ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis zugute kommt, bestens angelegt.