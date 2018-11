Neckar-Odenwald-Kreis. (mira) Zwei Jahre nach seiner Gründung zieht der Kinderhilfefonds Neckar-Odenwald eine positive Bilanz. Bis Ende 2012 wurden 164 Familien mit 323 Kindern finanziell unterstützt. Insgesamt flossen Beihilfen in Höhe von 27 049,49 Euro.

Der Kinderhilfefonds war im Jahr 2011 anlässlich des Dekanatsfestes mit dem Besuch von Erzbischof Dr. Robert Zollitsch aus der Taufe gehoben worden. Er gilt als bleibendes Zeichen für das Zusammenwachsen der katholischen Dekanate Mosbach und Buchen. Das Startkapital von 10 000 Euro spendeten die Seelsorgeeinheiten, jede von ihnen gab 800 Euro.

"Bis Ende 2012 kamen noch einmal 34 569,29 Euro an Spenden aus der Bevölkerung hinzu", betont Caritasgeschäftsführer Meinrad Edinger. Der Caritasverband für den Neckar-Odenwald-Kreis verwaltet den Fonds und prüft die eingehenden Anträge. Ein Grundsatz lautet: "Der Kinderhilfefonds kann nur ergänzend einspringen." Das bedeutet, dass nur Gelder gewährt werden, wenn alle anderen Stellen nicht für den Fall aufkommen und die Bedürftigkeit nachgewiesen wird.

Edinger nennt Beispiele: "Wenn Familien die Zuzahlung für eine Kinderbrille oder orthopädische Schuhe nicht aufbringen können, dann gewähren wir Hilfe." Kann ein Kind nicht schwimmen und die Eltern sind nicht in der Lage einen entsprechenden Kurs zu bezahlen, übernimmt der Fonds den Betrag, ebenso für Schulbedarf, Zahnspangen oder die Ausstattung von Kinderzimmern.

Die Höchstgrenze für einen Antrag liegt bei 150 Euro. Die werden in den meisten Fällen allerdings nicht bar ausgezahlt, sondern überwiesen oder gegen Belege ausgehändigt. Außerdem organisiert der Caritasverband Gutscheine unterschiedlicher Art, beispielsweise für Kinderkleidung, die dann in den Geschäften eingelöst werden können.

Die Gründe beziehungsweise Ursachen für einen Antrag beim Kinderhilfefonds sind unterschiedlich. "Oft sind es Trennung oder Scheidung, die zu einer finanziellen Notlage führen", klärt Meinrad Edinger auf. Aber auch Arbeitslosigkeit, Krankheit oder gerade auch Überschuldung können dafür verantwortlich sein.

Auffallend ist, dass im Bereich der Caritas-Bezirksstelle Buchen mit 234 fast dreimal so viele Beratungen stattfanden wie in Mosbach (86). Ansonsten sind die Zahlen für die beiden Bereiche nahezu identisch. Es sind es vor allem Alleinerziehende und Hartz IV-Empfänger, die um Hilfe nachfragen. Besonders Kinder im Alter bis sechs Jahre, gefolgt von den Sieben- bis Zwölfjährigen sind auf die Unterstützung aus dem Fonds angewiesen. "Traurig stimmt die Tatsache, dass das Einkommen bei manchen Familien trotz Erwerbstätigkeit nicht für die Bedürfnisse ihrer Kinder ausreicht", stellt der Caritasgeschäftsführer in den Raum. Darüber müsse die Gesellschaft nachdenken.

Der Kinderhilfefonds gleicht mit Blick auf die allgemeine Problematik dem berühmten "Tropfen auf den heißen Stein". Edinger ist froh, dass nach wie vor Spendengelder fließen, damit im Neckar-Odenwald-Kreis in den meisten Fällen geholfen und eine Notlage gelindert werden kann.

Fi Info: Spenden für den Kinderhilfefonds können auf das Konto 1172 bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald (BLZ 674 500 48) überwiesen werden. Weitere Informationen unter info@kinderhilfefonds.de