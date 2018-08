Hardheim. (rüb) "Nichts ist so lebendig und so schnelllebig wie das Thema Kindergarten", sagte Hauptamtsleiter Lothar Beger bei der Vorstellung der Kindergartenbedarfsplanung 2017/2018. Der Betreuungsbedarf wächst auch im Kleinkindbereich, und Eltern benötigen immer stärker flexible Angebote, worauf die Gemeinde mit einer Reihe von Änderungen reagiert: Im Gemeindekindergarten wird eine Kleinkindgruppe eingerichtet, und in zwei Einrichtungen (Bretzingen und St. Franziskus Hardheim) werden Betreuungszeiten ausgeweitet und an den Bedarf angepasst. "Dennoch können wir nicht jedem Wunsch gerecht werden", bat Beger betroffene Eltern um Verständnis.

Hintergrund Nachfolgend ein Blick auf ausgewählte Beispiele der Elternentgelte. Die monatlichen Gebühren beziehen sich immer auf eine Familie mit einem Kind unter 18 Jahren. Diese Gebühren verringern sich wie folgt: bei zwei Kindern auf drei Viertel der Summe, bei drei Kindern auf die Hälfte und bei vier und mehr Kindern auf ein Sechstel: Regelbetreuung: 121 [+] Lesen Sie mehr Nachfolgend ein Blick auf ausgewählte Beispiele der Elternentgelte. Die monatlichen Gebühren beziehen sich immer auf eine Familie mit einem Kind unter 18 Jahren. Diese Gebühren verringern sich wie folgt: bei zwei Kindern auf drei Viertel der Summe, bei drei Kindern auf die Hälfte und bei vier und mehr Kindern auf ein Sechstel: Regelbetreuung: 121 Euro Verlängerte Öffnungszeit: 151 Euro Ganztagesgruppe: 218 Euro Bei der Betreuung unter Dreijähriger in altersgemischten Gruppen gelten folgende Gebühren: Regelbetreuung: 242 Euro Verlängerte Öffnungszeit: 302 Euro Ganztagesgruppe: 436 Euro Kleinkindbetreuung (bei 30 Stunden pro Woche): 355 Euro Hort: 161 Euro Verlässliche Grundschule: 43 Euro Für 2018/2019 ergibt sich bei allen Gebührensätze eine weitere Erhöhung um rund drei Prozent.

[-] Weniger anzeigen

Das "brisanteste Thema" sei derzeit der Kleinkindbereich (ab einem Jahr): Die Warteliste der bislang einzigen Kleinkindgruppe im Gemeindegebiet, im katholischen Kindergarten in Hardheim, umfasse 15 Kinder (!). Kinder ab zwei Jahren könnten ferner in altersgemischten Gruppen im Gemeindekindergarten sowie in Bretzingen, Gerichtstetten und Schweinberg aufgenommen werden. "Allerdings können die Nachfragen nicht immer im Wunschkindergarten erfüllt werden", sagte Beger. Sowohl in Hardheim wie auch in Gerichtstetten gebe es hierfür Wartelisten. In Bretzingen und Schweinberg sei dagegen noch Platz.

Lothar Beger stellte die Situation in den einzelnen Gruppen und die vorgeschlagenen Änderungen vor, die durchweg begrüßt wurden. Bürgermeister Rohm dankte dem Hauptamtsleiter für die umfangreichen Vorarbeiten. Kämmerer Bernd Schretzmann zeigte auf, dass sich die jährlichen Kosten für die Gemeinde im Bereich der Kinderbetreuung innerhalb von sechs Jahren auf nunmehr 1,1 Millionen Euro verdoppelt hätten. Gemeinderat Lars Ederer sagte, es sei an der Zeit, dass die Gemeinde die Kleinkindbetreuung ausweite, auch wenn man nicht allen gerecht werden könne. Manfred Böhrer bezeichnete eine gute Betreuung als "unabdingbar", während Klaus Schneider und Dr. Ingo Großkinsky einen "guten Kompromiss" lobten und sich darüber freuten, dass der Bedarf da ist.

So sieht die beschlossene Planung für das Kindergartenjahr 2017/2018 in den einzelnen Einrichtungen aus:

Gemeindekindergarten Hardheim: zwei Gruppen mit Regelöffnungszeit (50 bis 56 Plätze); eine Mischgruppe mit Ganztagsöffnungszeit, verlängerter Öffnungszeit und Regelöffnungszeit (22 bis 25 Plätze); eine altersgemischte Gruppe für Zweijährige bis Schuleintritt mit Ganztagsöffnungszeit (20 Plätze); eine Kleinkindgruppe (Kinderkrippe) mit Ganztagsöffnungszeit (10 Plätze).

Katholischer Kindergarten Hardheim: eine Mischgruppe mit Regelöffnungszeit, verlängerter Öffnungszeit und Ganztagsöffnungszeit (22 bis 25 Plätze); eine Regelgruppe (25 Plätze); eine Kleinkindgruppe (Kinderkrippe) mit Ganztagsöffnungszeit (10 Plätze).

Katholischer Kindergarten Schweinberg: eine Gruppe mit Regelöffnungszeit für Zweijährige bis Schuleintritt und tageweiser verlängerter Öffnungszeit (25 bis 28 Plätze).

Katholischer Kindergarten Bretzingen: eine altersgemischte Gruppe für Zweijährige bis Schuleintritt (und bis zu einem einjährigen Kind) mit verlängerter Öffnungszeit oder wie bisher als Regelgruppe (20 Plätze). Die Entscheidung wird der Kirchengemeinde überlassen.

Katholischer Kindergarten Gerichtstetten: eine altersgemischte Gruppe für Zweijährige bis Kinder im Alter von 14 Jahren (verlässliche Grundschule) mit verlängerter Öffnungszeit (19 Plätze); eine Mischgruppe für Zweijährige bis Schuleintritt mit Regelöffnungszeit, verlängerter Öffnungszeit und Ganztagsöffnungszeit (21 Plätze).

Betriebskindergarten Grammer: eine altersgemischte Gruppe für Zweijährige bis Schuleintritt mit Ganztagsöffnungszeit (12 Plätze).

Beschlossen wurden anschließend auch die Aufnahmekriterien und die Elternbeiträge für die nächsten beiden Kindergartenjahre. Um den angestrebten Kostendeckungsgrad von 20 Prozent auch künftig zu erreichen, muss die Gemeinde die Elternentgelte für das neue Kindergartenjahr um rund acht Prozent anheben. Hardheim folgt damit den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände.