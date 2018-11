Die 60 Kinder der Grundschule und der Kindergarten Gerichtstetten und Bretzingen proben eifrig für ihre Aufführung des Musicals am Tag der offenen Tür. Foto: Alexander Rechner

Hardheim-Gerichtstetten. (ar) "Das Thema Raumfahrt macht mir riesigen Spaß!", sagt die zehnjährige Luisa begeistert. Und Ihre Augen strahlen vor Freude. Neben ihr steht ihr neunjähriger Schulkamerad David, der ebenfalls aus Gerichtstetten kommt, und mit ihr einer Meinung ist: "Wir möchten durch den Weltraum reisen", rufen beide fast gleichzeitig. Sie kennen sich im All auch schon bestens aus. Eine eigene Rakete, wie man sie aus Fernsehserien wie "Raumschiff Enterprise" kennt, haben sie auch schon gebaut. Diese schmücken nun mit vielen von den Schülern selbst gebastelten Sternenbilder das Schulgebäude der Grundschule Gerichtstetten. Das alles kommt nicht von ungefähr: "Unser Thema an unserem Tag der offenen Tür ist das Weltall", erklärt Claudia Hampe, Rektorin der Grundschule Gerichtstetten.

Für diesen Informationstag am 1. März haben sich die Lehrer mit ihren Schülern einiges einfallen lassen. Ein abwechslungsreiches Programm mit einigen Überraschungen wird es geben. "Unsere Schüler haben daheim keine Details verraten", schmunzelt Claudia Hampe. Aber einen kleinen Spalt schiebt die Schule den Vorhang zur Seite und gewährt einen kleinen Blick hinter die Kulissen. So studieren derzeit die Kinder das Musical "Rockige Reise durch die Galaxie" von Gerhard A. Meyer ein.

Darin geht es um eine die Zukunft voraussagende Kristallkugel. Als diese vom bösen schwarzen Loch gestohlen wird, tun sich alle Planeten, Sterne und Sternschnuppen fest zusammen und versuchen, das schwarze Loch zu überlisten. Das Leben im All zeigt sich dabei prall und heftig. Im Himmel herrscht ein großes Durcheinander. Aber den kleinen Sternschnuppen ist fast alles ziemlich schnuppe. Die Venus kann sich nicht so recht zwischen ihren Verehrern Mars und Saturn entscheiden. Und so machen sich die Planeten mit dem Kometen XXL auf die Suche nach der Kristallkugel. Nach einer längeren Reise durch das Weltall ist die Suche auch erfolgreich. Zum Schluss feiern alle Planeten und Sternschnuppen im Café "Zur Himmelskuh".

"Es ist nicht zu fassen, mit welcher Begeisterung die Kinder an die Vorbereitung gehen", unterstreicht Lehrerin Traudel Stätzler. Sie ist für das detailreiche Bühnebild und Kostüme der Kinder verantwortlich. Im Fächerverbund "Menuk" (Mensch-Natur-Kultur) haben sich die Kleinen schon seit Weihnachten mit dem Thema befasst. Dabei haben sie selbst Recherchen im Internet angestellt, so Traudel Stätzler. Der zehnjährige David erzählt davon, wie er im Internet "alles über schwarze Löcher" suchte. Seine Ergebnisse hat er sodann in einer "Menuk-Präsentation" seinen Schulfreunden im Unterricht vorgestellt.

Im Zuge des Deutschunterrichts hat sich die vierte Klasse mit den Theaterrollen befasst. "Das Erlernen von Sprechrollen ist im Deutschunterricht auch wichtig", so Lehrerin Claudia Hampe. Selbst im Mathematikunterricht haben die Kleinen die Distanz zwischen Mond und Erde ausgerechnet. Und staunten nicht schlecht. Bei diesem Projekt arbeitet die Grundschule mit den beiden Kindergärten, St. Sebastian und Vitus in Bretzingen und St. Burkardus in Gerichtstetten, zusammen. "Es ist ein Gesamtprojekt unseres Bildungshauses", hebt die Schulleiterin hervor.

Die Arnold-Hollerbach-Stiftung unterstützt dieses Vorhaben. Sie hat ein Tellurium gestiftet, ein Planetenmodell, das den Umlauf der Planeten um die Sonne veranschaulicht. Damit zeigen die Lehrer den Schülern im Unterricht, wie die Sonne, Erde und Mond "bei einer Sonnenfinsternis" zueinander stehen, freut sich Claudia Hampe. Mit dem finanziellen Restbetrag werden die rund 60 Kinder ins Planetarium fahren. Besonders dankt sie Hans Sieber für dessen "unermüdliches Engagement".

Auch der Elternbeirat wird sich tatkräftig am Tag der offenen Tür einbringen. Er wird für Speis und Trank im Café "Zur Himmelskuh" sorgen. Die Grundschule kooperiert zudem mit dem SV Gerichtstetten und dem TC Altheim, die mit einem besonderen Angebot aufwarten.

Info: Am 1. März, von 14.30 bis 20.30 Uhr ist der Tag der offenen Tür der Grundschule. Es wird zwei Aufführungen des Musicals geben: Sie beginnen um 15 und um 18 Uhr.