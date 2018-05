Buchen. (RNZ) In der Waldhornstraße in Hettingen kam es am Samstagmittag zu einem Kellerbrand. Aus bisher ungeklärter Ursache fing nach Angaben der Feuerwehr ein im Keller gelagerter Holzstoß Feuer und verursachte die Verrauchung des Kellers und Teilen der Wohnung. Der Besitzer hatte die Rauchentwicklung selbst gemeldet. Die Feuerwehr leitete die Brandbekämpfung ein. Nach kurzer Zeit war der Brand unter Kontrolle. Nach der Belüftung des Kellergeschosses und dem Absuchen des Gebäudes mit der Wärmebildkamera war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr Buchen war mit Abteilungen Hettingen, Stadt, Götzingen und Rinschheim vor Ort.