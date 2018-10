Fantasievolle Kostüme und durchdachte Choreografien gab es bei der 8. "Schautanz-Gaudi" in der Neckarelzer Pattberghalle zu sehen. Die FG "Fideler Aff" wurde Sieger. Foto: F. Heuß

Von Frank Heuß

Mosbach-Neckarelz/Walldürn/Hardheim. Die "Erwachsenenveranstaltung mit Partycharakter", hat inzwischen schon Tradition. Zum 8. Mal lud die Karnevalsgesellschaft "Neckario" Neckarelz zu ihrer bunten "Schautanz-Gaudi". In der Pattberghalle war wie immer volles Haus, als 15 kostümierte Schautanzgruppen auf der Bühne vor einer Fachjury um Punkte kämpften. Am Ende gingen die Wanderpokale nach Gerichtstetten und Walldürn.

Den stimmungsvollen Auftakt machten außer Konkurrenz die gelben "Minions" der "Neck-Garde" von der gastgebenden KG Neckario. Bei den Wertungstänzen der Damengruppen von neun Fastnachtsgesellschaften hatte die Auslosung der Startreihenfolge die FG "Agricola" Billigheim auf "Pole Position" gebracht. Die "Hannmertli" aus Bödigheim hatten sich den wilden Westen zum Thema gemacht.

Die Gastgeber schickten ihre Tänzerinnen von "Just for Fun" ins Rennen. Geradezu mystisch wurde es mit der Showtanzgruppe der "Getzemer Narre" aus Götzingen und ihrer "Hexenjagd". Die "Dance Crew" von der "Lemia" aus Krautheim machte das Tanzen selbst zum Thema.

Eine "Froscholympiade" zelebrierten die lustig als Frösche verkleideten Tänzerinnen der Gruppe "Aventura" vom CC Helmstadt-Bargen. Der "Stein der bösen Gedanken" wurde von den Ittlinger Käfern tänzerisch ausgemalt.. Und von der FG "Fideler Aff" aus Walldürn wurde schließlich mit "urwaldischen" Klängen zur "Showtime im Amazonas" entführt.

Bei den gemischten Schautanzgruppen machten die den Auftakt, die den weitesten Anreiseweg hatten: Die KG "Möbelwagen" aus Stuttgart parodierte "die Schwäbische Hausfrau".

Aufwendige Kostüme hatte sich der FV "Freibier" Sulzbach einfallen lassen für "Bauer sucht Frau". "Die große Wäsche" wurde von der Narrengilde Grünsfeld gewaschen, während die "Hettemer Fregger" aus Hettingen eine "verrückte Märchenwelt" auf die Bühne zauberten. Die Vorjahressieger von den "Schnapsbrennern" Höpfingen eröffneten die "Welt der Reichen und Schönen".

Den letzten Wertungstanz brachte der SV Gerichtstetten auf die Bretter - geradezu wie für den Schlusspunkt bestellt war "Magic Night" der Titel. Und dafür sollte es schließlich auch den Wanderpokal der Kategorie für das von Nadine Schott trainierte Ensemble geben. . Nach dem 2. Platz im vergangenen Jahr, konnte sich die Tanzgruppe und holte mit dem 1. Platz den begehrten Wanderpokal nach Gerichtstetten. Auf den weiteren Plätzen folgten Grünsfeld und Hettingen.

In der Konkurrenz der Damen ging die Trophäe ebenfalls an die Gruppe mit der höchsten Startnummer - "Showtime im Amazonas" von der FG "Fideler Aff" Walldürn mit den Trainerinnen Stefanie und Nikolina Cabraja beeindruckte die Jury am meisten.