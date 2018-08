Blutspende im Visier der Fernsehkamera: Im Auftrag des SWR wurden am Montag bei der Blutspendeaktion des DRK in Hardheim Filmaufnahmen gemacht. Foto: H. Sieber

Hardheim. (hs) Trotz des herrlichen Frühlingswetters folgten am Montag erneut zahlreiche Freiwillige dem Aufruf des Deutschen Roten Kreuzes und fanden sich in der Erftalhalle zur Blutspende ein. Sie, aber auch die beiden Entnahmeteams aus Mannheim und die ehrenamtlichen Helfer des örtlichen DRK wurden auf eine harte Probe gestellt.

Alles war startklar, der große Saal der Erftalhalle mustergültig für die Blutspendeaktion vorbereitet und die Einsatzkräfte standen buchstäblich in den Startlöchern; aber die Datenverarbeitung klappte einfach nicht. Ehe Ersatzgeräte aus Mannheim angeliefert wurden, mussten die Rotkreuzler die zahlreichen Spender vertrösten. Da half auch keine Kaffeepause zur Zeitüberbrückung, denn manche hatten andere Termine. Trotz alledem hielt sich der Ärger in Grenzen und viele Spendenwilligen harrten geduldig aus. Erfreulich war, wie DRK-Vorsitzender Joachim Sieber dankbar feststellte, dass einige Spender, die wieder nach Hause gegangen waren, später erneut kamen.

Redakteurin Ulrike Gehring mit Kameramann Martin Worren und Tochtechniker Frank Harroider von einer privaten Filmproduktion aus Wiesbaden waren im Auftrag des SWR in den Odenwald gekommen, um den Weg vom Blutspender über die Blutspendezentrale bis zum Blutempfänger am OP-Tisch nachzuvollziehen. Gehring führte Interviews mit Blutspendern und Einsatzkräften über deren Motive zur Blutspende. Wann der SWR diesen Film senden wird, steht noch nicht fest.

Stefanie Fritsche, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Blutspendedienstes Baden-Württemberg/Hessen war die erste "Offizielle" des um Hessen erweiterten Blutspendedienstes, und sie kündigte an, dass künftig auch Entnahmeteams aus Frankfurt anreisen würden, denn die guten Verkehrsverbindungen aus dem Frankfurter Raum sprächen für eine neue Gebietseinteilung. Neu einstellen wird man sich in Hardheim auch auf eine neue Organisationsreferentin, denn der seitherige Organisator Wolfgang Hielscher geht altersbedingt in den Ruhestand.

90 Minuten später als geplant war dann die EDV-Anlage ausgetauscht. Geschwind baute sich die lange Warteschlange vor der Aufnahme ab. Das sechsköpfige Ärzteteam unter der Leitung von Dr. Kühn (Handschuhsheim) als auch die beiden Entnahmeteams der Blutspendezentrale unter der Leitung von Schwester Christine Schütze-Dürrenfeld arbeiteten dann ohne Pause bis zum Ende der Aktion, so dass die eigentliche Blutspendeaktion reibungslos verlief.

35 Helfer des Hardheimer Roten Kreuzes sowie sechs Mitglieder des Schulsanitätsdienstes des Hardheimer Schulzentrums unter der Leitung von Bereitschaftsleiterin Hannelore Gärtner unterstützen vor und hinter den Kulissen das elfköpfige Schwesternteam. Alle Spender konnten sich abschließend am attraktiven Buffet stärken und zudem erhielt jeder Blutspender eine exklusive DRK-Outdoordecke.

In einer abschließenden Besprechung zogen die Verantwortlichen des Deutschen Roten Kreuzes trotz der widrigen Umstände zu Beginn der Aktion eine erfreuliche Bilanz. Vorsitzender Joachim Sieber entschuldigte sich bei allen Spendern für die lange Wartezeit zu Beginn der Aktion; wie er erfahren hatte, seien die gleichen Probleme anderenorts auch aufgetaucht.

Bereitschaftsleiter Tim Stolzenberger berichtete, dass 252 Freiwillige, darunter auch elf Erstspender, erschienen waren. Nach der eingehenden ärztlichen Untersuchung konnten allerdings 19 Personen aus unterschiedlichen medizinischen Gründen leider nicht Blut spenden, so dass am Ende der Aktion 233 gefüllte Blutkonserven auf den Weg zur Blutspendezentrale nach Mannheim gingen. Er dankte neben den fleißigen Helfern vor und hinter den Kulissen vor allem den freiwilligen Blutspendern für ihre mitmenschliche Einstellung.