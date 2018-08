Hardheim. (zeg) Beim Eröffnungsspektakel zum Josefsmarkt am Samstagnachmittag im Schlossgraben sah Bürgermeister Heribert Fouquet in Anbetracht der herrschenden Witterungsverhältnisse die Notwendigkeit eines besonderen Kompliments an die Mitwirkenden gegeben: "Ich weiß Ihre Mitwirkung zur Programmgestaltung bei diesen äußerst unangenehmen Temperaturen zu schätzen", versicherte er den Akteuren der Musikkapelle Schweinberg und der Laienspielgruppe der Kolpingfamilie Hardheim.

Bei einem kleinen Umzug hatten die Musiker der nicht allzu großen Zahl der Besucher die bevorstehende Markteröffnung angekündigt und über den Schlossplatz und das Marktgelände ihren Weg in den Schlossgraben genommen. Dort bedankte sich Fouquet bei allen, die sich an der Vorbereitung und Durchführung des Josefsmarkts beteiligt hatten. Dazu zählte er auch seine Mitarbeiter in Rathaus und Bauhof und die Akteure der Kolpingfamilie, die dieses Mal das Spektakel zur Markteröffnung wieder gestalteten. Mitwirkende Vereine und kreative Einzelpersonen, Odenwald Consulting Niesner, Gewerbetreibende und Marktkaufleute sowie Schausteller bezog er in den Dank mit ein.

Für Freude sorgten dann die Akteure der Laienspielgruppe der Kolpingfamilie zusammen mit weiteren Mitwirkenden wie dem Feuerwehrnachwuchs bei ihrer unterhaltsamen, aktualisierten, vor allem vergnüglichen Darstellung der Ereignisse des mehrjährigen Bemühens der Hardheimer beim Fürstbischof von Würzburg um das Recht zur regelmäßigen Durchführung des Josefsmarktes.

Zuvor bereits hatten die diversen Marktstände auf dem Schlossplatz und Autoausstellungen der Hardheimer Autohäuser und der Krämermarkt bei allerdings wenig angenehmen Temperaturen Interesse von Besuchern ebenso auf sich gezogen wie der Vergnügungspark. Vor allem dankbar angenommen wurden in den warmen Räumen von Schloss und Restaurant von Erftal-Halle die Ausstellungen des Kunsthandwerkermarktes.

Die zweite geführte Erlebnistour des BdS durch BdS-Mitgliedsbetriebe und weitere Angebote fand am Samstag Interesse. Und gespannt sahen die Verantwortlichen den Witterungsverhältnissen des Sonntags entgegen, die allerdings nicht viel günstiger waren als die des Sonntags, weil einfach die Sonne fehlte und die eisigen Temperaturen die Lust auf den Marktbummel vertrieb.