Bei der Kulturkommode in Osterburken ist am Sonntag, 9. Oktober, 19 Uhr, Kabarettist Werner Brix zu Gast. Foto: Ludwig Rusch

Osterburken. Am Sonntag, 9. Oktober, präsentiert die Kulturkommode Osterburken in der Alten Schule mit Werner Brix wieder einen Kabarettisten der Extraklasse. Sein Tagesablauf ist ein einziger Terminkoller. Der Lieferant liefert nie termingerecht, Mutter und Ehefrau machen Telefonterror - und dann muss auch noch die Tochter in die Ballettstunde... Im schlechtesten Fall bleiben terminlich im Notebook festgehaltene 1,24 Pinkelpausen am Tag. Doch als gestresster Workaholic fühlt sich Werner Brix dennoch irgendwie geil, beflügelt, beschleunigt. "Mit Vollgas zum Burnout" ist eine in akuter Zeitnot rasant durchlaufende therapeutische Sitzung.

In seinem, mit mehreren Preisen (u.a. dem "Salzburger Stier" und dem "Passauer Scharfrichterbeil") ausgezeichneten, aktuellen Programm thematisiert der österreichische Schauspieler und Kabarettist Werner Brix den Zeitgeist und hält uns mit dieser gut durchkomponierten Seelenstudie eines gestressten Artgenossen einen Spiegel vor. Er bringt damit jene Folgen genau auf den Punkt, die auf der Hetze nach Geld und Karriere unvermeidbar sind. Mit großartiger darstellerischer Leistung vermittelt er ein Leben zwischen Hektik und Therapie und der Sehnsucht nach Entschleunigung des Alltags. Einer gegen die Zeit und den Rest der Welt.

Eine Betrachtung der globalen Gesellschaft und ihres hierarchischen Systems und eine Durchleuchtung der Dimension Zeit machen Werner Brix´ fünftes Soloprogramm zu einem kabarettistischen Theaterabend der Sonderklasse.

Info: Beginn der Veranstaltung ist bereits um 19 Uhr. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.kulturkommode.de. Karten gibt es im verbilligten Vorverkauf beim Bürgerbüro der Stadt Osterburken (Telefon: 06291/401-0) bzw. per Mailanforderung unter vorverkauf@kulturkommode.de sowie (falls dann noch Restkarten vorhanden) an der Abendkasse.