Buchen. (MB) Preisträger des Regionalwettbewerbs von "Jugend musiziert" haben am Freitagabend in der Kundenhalle der Sparkasse Neckartal-Odenwald ein vielfältiges und beeindruckendes Konzert gegeben. Von insgesamt 68 Teilnehmern aus dem Landkreis erhielten 29 einen ersten Preis. Die Schalterhalle hatte sich zum Konzertsaal gewandelt, und zahlreiche Angehörige der Preisträger sowie Musikinteressierte waren gekommen, um sich einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit des musikalischen Nachwuchses zu verschaffen. Das Konzert begann im wahrsten Sinn des Wortes mit einem Paukenschlag. Lukas Heckmann verblüffte durch seine Trommelwirbel, als er die "Folklore Suite" von Dobri Paliev vortrug.

Faszinierend auch, wie völlig ohne Scheu Grundschüler auf die Bühne traten und zu musizieren anfingen, als befänden sie sich im heimischen Wohnzimmer. So begleitete Daniel Diao am Flügel routiniert die Querflötistin Silja-Maria Fieger zum "Russischen Zigeunerlied" von Wilhelm Popp. Und Vincent Fichtler spielte ganz ohne Nervenflattern am Akkordeon die "Canzonetta" von Rimskij-Korsakow und "Runde Sache" von Karlheinz Krupp. Danach vergaß er sogar, sich zu verbeugen und seinen verdienten Applaus zu genießen.

Mit voranschreitendem Programm wurden auch die Musiker älter. Jasmin Kuhfeld (Sopran) und Tim Winkelhöfer (Alt) boten ein ausgewogenes Duett von "Sheperd, sheperd leave decoying" des Barockkomponisten Henry Purcell. Am Klavier begleitete die beiden Klaus Winkelhöfer. Alisa Winterholler brachte am Akkordeon "Ansichtskarten aus Oslo" von Jan Truhlár dar. Ein Harfenduo mit Amelie Roos und Meike Schuster spielte eine traditionelle Weise aus Argentinien.

Es folgte aus dem Violinkonzert Nr. 1, g-Moll, opus 26 von Max Bruch das Finale mit Evelyn Schwarz an der Violine und Maria Schwarz am Klavier. Mit soulá †artigem Timbre sang Priscilla Zeier "This is a man's world" von James Brown sowie Aylin Herberich "One night only" von Henry Krieger. Beide wurden von Hannah Felisa Mall am Flügel begleitet. Und schließlich überzeugten Christoph Haas am Kontrabass und David Meyer am Flügel mit dem "Andante" der Elegie in D-Dur von Giovanni Bottesini.

Zu Beginn des Konzerts hatte Sparkassendirektor Helmut Augustin auf die Geschichte des Wettbewerbs "Jugend musiziert" geblickt. Seit dem Jahr 1964 haben insgesamt fast 500.000 Kinder und Jugendliche daran teilgenommen. Die Sparkasse Neckar-Odenwald unterstütze den Wettbewerb jährlich mit 2000 Euro. Außerdem steuere sie die Einnahmen eines Weihnachtskonzert bei mit im vergangenen Jahr 7200 Euro.

"Jugend musiziert bleibt ein außerordentliches Erfolgsmodell", sagte Bernhard Messmer, Geschäftsführer des Regionalausschusses "Jugend musiziert". Nahmen bundesweit im Jahr 1964 nur 2500 Kinder und Jugendliche an dem Wettbewerb teil, so sind es inzwischen 25.000. "Der Wettbewerb hat wesentlich die musikalische Landschaft in Deutschland geprägt." Am Regionalwettbewerb in Heidelberg hätten in diesem Jahr 1500 Personen mitgemacht.

Während in Baden-Württemberg die Teilnehmerzahlen deutlich zurückgehen, so ist das im Neckar-Odenwald-Kreis und im östlichen Rhein-Neckar-Kreis anders: Hier stieg die Zahl der Teilnehmer von 210 im vergangenen auf 272 in diesem Jahr. Von den 68 Teilnehmern aus dem Kreis errangen 29 einen ersten und viele einen zweiten oder dritten Preis.