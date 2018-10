Von Rüdiger Busch

Seit Montag läuft in der Sporthalle in Hardheim ein Handballcamp mit Dominik Klein. Der stellvertretenden Vorsitzenden des Handballkreises Buchen-Tauberbischofsheim, Birgit Holzmann (Buchen), ist es zu verdanken, dass der Weltmeister und siebenfache deutsche Meister mit dem THW Kiel sein erstes eigenes Trainingscamp mit Jugendlichen in der Region durchführt. An zwei Tagen - beim Auftakt am Montag und am heutigen Mittwoch - ist der 184-malige Nationalspieler selbst dabei.

An den beiden übrigen Tagen übernehmen renommierte Trainer aus Kiel die Leitung des vom Handballkreis, dem Förderverein des Handball und des TV ausgerichteten Camps. Die 33 Teilnehmer, größtenteils aus dem Bereich des Handballkreises, aber auch darüber hinaus, waren mit großem Eifer bei der Sache. Trotz einer erst vergangene Woche erfolgten Operation am linken Ellenbogen war Dominik Klein mittendrin und gab den 13- bis 17-jährigen Handballtalenten hilfreiche Tipps. Die offene, freundliche Art des 30-Jährigen kam nicht nur bei den Teilnehmern, sondern auch bei den mithelfenden Trainern und Betreuern des TV Hardheim bestens an. Heute um 15 Uhr findet eine Auotgramm- und Fragerunde für alle Interessierten statt.