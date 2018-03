Buchen. (bk) Der TSV 1863 Buchen richtet am Samstag den Jugendtriathlon in den drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren, Laufen im Rahmen des LBS-Cups aus. Der LBS-Triathlon-Cup insgesamt fünf Wettkämpfe in Baden-Württemberg. An den Wettkämpfen nehmen die besten Jungtriathleten aus vielen Teilen Deutschlands teil. In Buchen werden ca. 600 Teilnehmer verschiedener Altersklassen erwartet. Außerdem gibt es einen Triathlon für Jedermann. Dort kann jeder, der mal einen Triathlon ausprobieren will, teilnehmen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Zur Sicherheit aller Wettkämpfer ist es erforderlich, die Rennstrecke für den öffentlichen Straßenverkehr komplett zu sperren. Die Sperrung erfolgt von der Abzweigung Stürzenhardt bis zum Steinäckerweg in Buchen (Café Waldeck). Die Vollsperrung erfolgt von 9 bis 15 Uhr. In dieser Zeit kann die Kreisstraßen von Hettigenbeuern nach Buchen in der Abzweigung Stürzenhardt bis nach Buchen und umgekehrt nicht befahren werden.

Der Fahrzeugverkehr wird aus Hettigenbeuern kommend über Stürzenhardt und Mudau-Steinbach umgeleitet. Auch nach dem Rennen gelten vor allem im Bereich Waldschwimmbad Geschwindigkeitsbeschränkungen. Das Freibad ist erst am 18 Uhr für alle anderen Schwimmer wieder zu benützen.