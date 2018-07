Osterburken. (bg) Sein Wahlslogan "Gemeinsam in die Zukunft" ist für den Osterburkener Bürgermeister Jürgen Galm auch das Leitwort für die zweite Amtszeit. "Vorwärts geht es nur gemeinsam", unterstrich er bei seiner Amtseinführung am Sonntag in einem Ausblick auf anstehende Aufgaben.

Der Weg einer Kommune in die Zukunft lasse sich, so Galm, zwar nicht im Detail planen, weil man von zu vielen äußeren Bedingungen abhängig sei, die sich nicht oder nur zum Teil beeinflussen ließen. Wohl aber dürfe und müsse man Wünsche haben und damit Ziele anzeigen. In den vergangenen Jahren seien gemeinsam zahlreiche Entscheidungen getroffen und relativ schnell umgesetzt worden. Dabei sei es um die Daseinsvorsorge und vor allem darum gegangen, die Attraktivität der Stadt und ihrer Ortsteile in einer Zeit des schnellen gesellschaftlichen Wandels zu sichern und zu stärken und Osterburken allen Zentralisierungs- und Verstädterungstendenzen zum Trotz fit zu machen für die Zukunft.

Nicht immer seien dazu Millioneninvestitionen erforderlich, zeigte Galm an Beispielen auf, erinnerte aber zugleich auch an anstehende Großprojekte. So werde man mit dem Neubau der Realschule ein den heutigen Anforderungen gerecht werdendes Schulgebäude schaffen. Zugleich hoffte Galm, schon in den nächsten Wochen die Genehmigung für die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule zu erhalten, die den Schulstandort bereichere.

Wie der Bürgermeister beim Blick auf Aufgaben der Stadt im Bereich der Verkehrsinfrastruktur unter anderem betonte, gelte es - neben Sanierungsmaßnahmen - , mit Nachdruck nach Lösungen zu suchen, die die Lärmbelastung der Hemsbacher Bevölkerung nach Fertigstellung des Eckenbergtunnels mindert. Erfreulich für den Bahnknoten Osterburken sei, dass der Stundentakt auf der Strecke Stuttgart-Würzburg absehbar sei und die Stadt dafür wohl nicht Investitionen in der ursprünglich angekündigten Größenordnung tätigen müsse. Zugleich strebe man Verbesserungen auf der S-Bahn Rhein-Neckar an, auf der Osterburken den Einsatz sogenannter Sprinter-Züge fordere.

Erfreuliche Aussichten würden, so Galm, aus der heimischen Wirtschaft und vor allem von den beiden größten Arbeitgebern, den Firmen AZO und Bleichert, vermeldet. Die Stadt wolle den Unternehmen auch künftig gute Rahmenbedingungen garantieren.

Während man in Sachen Bauplätze gut aufgestellt sei und für mindestens 20 Jahre dem Bedarf an Wohnbauflächen Rechnung tragen könne, stelle das Bestreben, die Innenstadt aufzuwerten, vor große Herausforderungen. Mit einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität - gedacht werde da vor allem an Maßnahmen in den Bereichen Marktplatz und Stadtgarten - wolle man versuchen, zu einer positiveren Entwicklung des Einzelhandels, der ein verändertes Verbraucherverhalten spüre, beizutragen. Im Hinblick auf die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum forderte Galm die Politik dazu auf, neue Organisationsformen und Anreize für die Niederlassung von Ärzten zu schaffen.

Einen Kraftakt erfordere es, wie der Bürgermeister weiter deutlich machte, das ortsbildprägende Bahnhofsgebäude vor dem Verfall zu retten und einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Stadt könne das Projekt finanziell nicht alleine stemmen,unterstrich Galm und wies gerade auch anhand dieses Beispiels darauf hin, dass Gemeinschaftsgeist notwenig sei, um wichtige Ziele erreichen zu können..

"Jeder ist zum Mitmachen aufgerufen", sagte Galm nicht zuletzt auch zum Thema Nachbarschafts- bzw. Bürgerhilfe. Den Vereinen sicherte er auch künftig Unterstützung zu, die Ortsteile sollen so weit wie möglich ihre Eigenständigkeiten behalten können, versicherte Galm, der in seiner Ansprache auch allen dankte, die ihn in den vergangenen acht Jahren unterstützt haben.