Walldürn. (jam) Bei ihrer letzten Sitzung im laufenden Jahr haben die Walldürner Gemeinderäte eine geeinte Front gezeigt. Viermal ließ Bürgermeister Markus Günther das Gremium abstimmen, viermal gingen alle Hände gemeinsam in die Höhe - keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen. Vergessen waren - zumindest im öffentlichen Teil - die Vorwürfe, dass es beim Kauf eines Radladers mit unlauteren Methoden zugegangen sei. So war man schon nach wenigen Minuten mit der normalen Tagesordnung durch. Für die Abschlusssitzung hatte sich das Gremium allerdings auch kein Mammutprogramm aufgebürdet: Der Haushalt soll erst im Januar eingebracht werden.

Der Weg war also frei für den Jahresrückblick. Besinnliche und abschließende Worte richteten zunächst Bürgermeister Markus Günther, dann CDU-Fraktionsvorsitzender Theo Staudenmeier als Sprecher des Gemeinderats und Heinrich Hennig für die Ortsvorsteher an die Versammelten. Dass im abgelaufenen Jahr nicht alles eitel Sonnenschein war, machte Hennig deutlich: "Man ist manchmal überrascht, an was man alles schuld sein kann", sprach der Ortsvorsteher wohl einer Vielzahl der ehrenamtlich Tätigen aus der Seele. Obwohl also nicht jeder den Einsatz der Kommunalpolitiker zu würdigen weiß, wünschte er vielen Personen den Mut, sich dennoch in diesem Bereich zu engagieren. Zwar habe man 2016 nicht alles erreicht, was man gerne hätte, aber es sei doch einiges angepackt worden.

"Subjektiv gesehen haben wir im vergangenen Jahr versucht, die Rahmenbedingungen für unsere Bürger zu verbessern", sagte auch Staudenmeier. Zwar gehörten Diskussionen und unterschiedliche Meinungen zur Demokratie, das große Ganze dürfe darunter aber nicht leiden. "Wir dürfen den gemeinsamen Auftrag zum Wohle unserer Stadt nicht aus dem Auge verlieren", mahnte er. Die Aufgabe des Gremiums sei es nun, die Weichen auch für die Zukunft zu stellen.

"Wir haben einiges erreicht - wenn auch nicht alles, was wir uns vorgenommen hatten", gestand auch der Bürgermeister ein. Man habe Positives wie Negatives zu verbuchen, die Bilanz könne sich aber sehen lassen, so seine Einschätzung. Zu den Höhepunkten des Jahres zählte er unter anderem das Jubiläum zum 40-jährigen Bestehen der Stadtbibliothek, die Messe "Trend und Technik", die Feier zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr, das weniger runde, dafür aber umso närrischere Jubiläum der Faschenaachtsgesellschaft "Fideler Aff" sowie Gelöbnis und Appell auf dem Wallfahrtsplatz.

Weniger erfreulich sei dagegen weiterhin die Finanzlage der Stadt. Trotz erheblichem Schuldenabbau sei die Situation weiterhin äußerst angespannt: "Wir sind finanziell schon lange nicht auf Rosen gebettet", sagte Günther. Trotzdem hat die Stadt auch 2016 mehrere Millionen Euro an Investitionen umgesetzt. Und weitere Eisen sind bereits im Feuer. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählte er unter anderem die Sanierungen am Bildungszentrum Auerberg und dem Glashofener Kindergarten, die Weichenstellung für die Ansiedlung eines Technik- und eines Agrarzentrums der ZG Raiffeisen im Verbandsindustriepark, die Erschließung von Baugelände in der Kernstadt und Altheim, die Restaurierung des Römerbads, die Planung des Projekts "Untere Vorstadtstraße" und die Einrichtung von Grabfeldern für Urnengräber.

Auch mit "kleinen Dingen" - so wurden an historisch herausragenden Gebäuden informative Glasstelen errichtet - habe man die Lebensqualität der Bürger und der Gäste der Stadt weiter gesteigert. Denn: "Walldürn war, ist und bleibt trotz aller Sparzwänge eine Stadt, die keinen Vergleich scheuen muss." Aufgabe sei es nun, den Standort zu stärken. Dazu gelte es, wichtige Projekte zu verwirklichen oder in Gang zu setzen. Zu den erklärten Zielen des Bürgermeisters gehört es, junge Familien im ländlichen Raum zu binden, die ärztliche Versorgung aufrechtzuerhalten, den Vereinen und Schulen Trainingsmöglichkeiten zu bieten, Industriebrachen zu beleben und die Konversion voranzutreiben.