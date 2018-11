Von Rüdiger Busch

Hardheim. Findet die Odyssee der fünfköpfigen Roma-Familie Golja nun ein Ende? In der vergangenen Woche ist die Familie, die über ein Jahr in der Asylbewerberunterkunft in Hardheim gelebt hat, freiwillig aus Deutschland ausgereist. Sie versucht nun in ihrem Heimatdorf in Serbien Fuß zu fassen. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hatte Anfang des Jahres eine Unterschriftenkampagne gegen die Abschiebung der Goljas gestartet. Daraufhin hatte die RNZ das Thema aufgegriffen und die Frage gestellt, ob diese Unterstützungsaktion wirklich gerechtfertigt ist, denn einzelne Familienmitglieder waren mehrfach strafrechtlich auffällig geworden, so dass es berechtigte Zweifel an ihrer Integrationsfähigkeit gab. Mehrere Artikel und Leserbriefe in der RNZ hatten in der Folge für Schlagzeilen gesorgt.

Die Familie Golja, die bereits Mitte der 90er Jahre im Neckar-Odenwald-Kreis gelebt hatte - in Haßmersheim - hatte nach einem längeren Aufenthalt in Serbien im Jahr 2010 in Frankreich um Asyl gebeten. Nach der Ablehnung des Asylantrags und einer Abschiebung folgten kürzere Stationen in Österreich und in der Schweiz, ehe Jasar und Mirjana Golja mit ihren drei erwachsenen Kindern im Februar 2012 nach Hardheim kamen und einen Asylfolgeantrag stellten.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellte jedoch daraufhin fest, dass in Deutschland kein weiteres Asylverfahren durchgeführt wird, da Frankreich nach dem Dubliner Übereinkommen für das Asylverfahren zuständig sei. Nach einem ersten Abschiebeversuch nach Frankreich im Juli 2012, reiste die Familie einen Tag später wieder nach Hardheim zurück.

Bei einem zweiten Abschiebeversuch im Dezember drohte die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidende Mirjana Golja damit, aus dem Fenster zu springen, woran sie von der Polizei nur gewaltsam gehindert werden konnte. Auch hier war die Familie bereits einen Tag nach der Abschiebung wieder zurück in Hardheim.

Dieser Vorfall beschäftigt bis heute die Justiz. Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Beleidigung - sie hatte Morddrohungen gegen die Beamten ausgesprochen - wurde die 39-Jährige im April vom Amtsgericht Buchen zu einer Geldstrafe verurteilt. Dagegen hat ihre Anwältin jedoch Berufung eingelegt. Parallel hatte die Rechtsanwältin Anzeige gegen Beamte des Regierungspräsidiums und Hardheimer Polizeibeamte gestellt. Es geht um die Frage der Rechtmäßigkeit der Abschiebung und um mutmaßliche Körperverletzung. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe anhängig.

Mit der Ausreise in ihr Heimatdorf im Norden Serbiens, in der Nähe der ungarischen Grenze, hofft die Familie nun auf einen Neuanfang, wie Andreas Linder vom Flüchtlingsrat gegenüber der RNZ betont. In einem von der Ausländerbehörde ausgestellten Reisedokument sei als Status zwar "abgeschoben" angegeben gewesen, kritisiert Linder, ansonsten sei die Rückreise nach Serbien unproblematisch verlaufen. Mit dabei sei auch eine weitere Familie aus der Hardheimer Flüchtlingsunterkunft gewesen.

Andreas Linder ist vergangene Woche selbst mit dem Auto nach Serbien gefahren, um der Familie einen Teil ihres Hab und Guts zu bringen und um sich vor Ort ein Bild von den Lebensumständen zu machen. "Die Bedingungen sind dort zum Teil miserabel und elend", berichtet der Flüchtlingsaktivist. Im Gegensatz zu anderen Familien habe Familie Golja aber zumindest ein Dach über dem Kopf. Denn ihr gehört ein Haus in dem Dorf, das sie nach ihrer ersten Abschiebung aus Deutschland mit Unterstützung von Menschen aus Haßmersheim gekauft hat.

Laut Andreas Linder versucht die Familie nun, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Der Vater wolle zum Beispiel Taxi fahren. Dennoch werde der Neustart ohne Zweifel schwierig werden, denn die erwachsenen Kinder, die zum Teil in Deutschland geboren wurden, würden Serbien nicht als ihre Heimat ansehen. "Ob die Familie dort wirklich Fuß fasst, wird man erst in einigen Monaten sagen können", meint Andreas Linder. "Ich glaube aber nicht, dass die Odyssee der Familie Golja nun zu Ende ist!"