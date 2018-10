Ist ein 'Bürgerbus' wie in Bad Wimpfen auch in Walldürn eine Alternative zum Stadtbus (Bild)? Die 'Walldürner Liste' informierte in einer öffentlichen Veranstaltung über die Einrichtung. Foto: R. Wagner

Walldürn. (Sti) Das Thema "Stadtbus" ist und bleibt ein Dauerbrenner in Walldürn. Am Montag steht das Thema nochmals auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Bis zum Fahrplanwechsel im Herbst soll der Bus weiter laufen. Um vor allem für ältere Menschen die notwendige Mobilität auch weiterhin zu sichern, will die "Walldürner Liste" Alternativen aufzeigen. Eine diese Alternativen wäre dabei das sogenannte "Bürgerbus-Projekt", das nun am Donnerstagabend im Bürgersaal des Alten Rathauses am erfolgreich praktizierten Beispiel "Bürgerbus Bad Wimpfen" von den beiden Vorsitzenden dieses Projekts "Bürgerbus Bad Wimpfen", Reinhold Korb und Rudi Holzmann, einer großen Zuhörerschaft vorgestellt wurde.

Nach dem Willkommen durch Henner Niemann von der "Walldürner Liste zeigte Rudi Holzmann die Ausgangslage in Bad Wimpfen mit 6.900 Einwohnern und eine Gesamtfläche von 19 Quadratkilometern und drei Stadtteilen auf. Bei einer Klausurtagung des Gemeinderates wurde eine Zukunftswerkstatt etabliert, die auch die Einrichtung eines Bürgerbusses ins Gespräch brachte.

Der Gemeinderat stimmte dann einer Versuchsphase zu, wonach das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Betreiber des Bürgerbusses für die Bereiche Erwerb, Unterhaltung und Einnahmen aus dem Linienverkehr sind die Stadtwerke Bad Wimpfen, während die Fahreinsatzplanung sowie die Ausbildung und Fortbildung dem Bürgerbusverein Bad Wimpfen obliegt. Die Rechte und Pflichten sind in einem Vertrag zwischen den Stadtwerken und Bürgerbusverein geregelt.

Die Fahreinsatzzeiten (Schichten) sind ca. 4,5 Stunden jeweils am Vormittag und am Nachmittag, und die Fahrerinnen und Fahrer können sich je nach Belieben in einem Dienstplan eintragen. Es dürfen maximal acht Fahrgäste im Bürgerbus befördert werden.

Derzeit seien 37 ehrenamtlich tätige Fahrer im Alter zwischen 30 und 72 Jahren aktiv im Fahreinsatz. Zur Beförderung der Fahrgäste benötigen die Fahrer neben den Führerschein einen Personenbeförderungsschein.

Der Bürgerbus verkehre im Linienverkehr gemäß Fahrplan. Die Fahrstrecke sei ein 15-km-Rundkurs mit 28 Haltestellen, die im Stundentakt angefahren würden, wobei der Einsatzradius alle drei Teilorte umfasse. Neuerdings würden auch außerhalb der Fahrplanzeiten einmal im Monat an einem Samstagnachmittag Stadtführungen mit dem Bürgerbus angeboten.

Der Fahrpreis betrage pro Fahrt ein Euro, wobei die Fahrstrecke ohne Bedeutung sei. Kinder unter 4 Jahren und Schwerbehinderte werden kostenlos befördert. Geschäfte in Bad Wimpfen vergeben Gutscheine für die Fahrt im Bürgerbus vergeben, wenn dort für einen gewissen Betrag eingekauft werde.

Alle Fahrer sind verpflichtet, ein Fahrtenbuch zu führen, in dem Daten wie beförderte Personenzahl, gefahrene Kilometer, Betankung und besondere Vorkommnisse dokumentiert würden.

In Bad Wimpfen handelt es sich beim Bürgerbus derzeit um ein Fahrzeug mit niederem Einstieg der Marke Mercedes Benz Sprinter 316 CDI mit acht Sitzplätzen. Den Linienverkehr nutzen überwiegend Ältere zum Einkaufen, zum Transport zum und vom Bahnhof sowie für Arztbesuche.

Die Anschaffungskosten des Bürgerbusses hätten bei 60.000 Euro gelegen, wobei ein Zuschuss der Landesbank von 22.000 Euro gewährt wurde. Die Fahrtzeugunterhaltung (Versicherung, Reinigung) inklusive Reparaturen und Treibstoffe würden die Stadtwerke Bad Wimpfen tragen. Das Fahrzeug sei steuerbefreit, und ein Teil der Ökosteuer wird zurückerstattet.

Der Bürgerbus Bad Wimpfen ist mit Werbefolien versehen, wobei die Werbeverträge grundsätzlich über ein Jahr abgeschlossen und sich danach dann jeweils automatisch verlängern. Die Werbeeinnahmen gehen an die Stadtwerke Bad Wimpfen zu. Alle Fahrer sind ehrenamtlich ohne Entgelt tätig. Monatlich finde eine Fahrerbesprechung statt.

Der Bürgerbusverein sei unter dem Aspekt "Bürger fahren für Bürger" erst 2012 gegründet worden, und der Mitgliedsbeitrag betrage mindestens 20 Euro pro Jahr. Die aktuelle Mitgliederzahl des Vereins betrage derzeit 76. Jährlich erhalte der Verein von der Stadt Bad Wimpfen noch eine Zuwendung, wobei diese Zuweisung abhängig sei von der Anzahl der Fahrer.

Rudi Holzmann bezeichnete den "Bürgerbus als einen enormen Zugewinn an Mobilität, insbesondere für alle älteren und gehbehinderten Menschen." Der Bürgerbus in dieser Form sei eine regelrechte Institution und eine Kommunikationsplattform. Für die Stadt Bad Wimpfen bilde diese Form des bürgerschaftlichen Engagements auch einen Standortvorteil. Der Bürgerbus sei zweifelsohne zukunftsträchtig, was nicht zuletzt der stetige Anstieg der Fahrgastzahl beweise. In den beiden letzten Jahren seien es jeweils ca. 12.000 Fahrgäste jährlich gewesen, und insgesamt seien mit dem Bürgerbus in Bad Wimpfen bisher schon über 33.000 Fahrgäste befördert worden.

Dem Vortrag von Rudi Holzmann und Reinhold Korb vom Bürgerbus-Verein Bad Wimpfen schloss sich danach dann noch eine Diskussionsrunde an, ehe dann Henner Niemann als Sprecher der Walldürner Liste den beiden Referenten für das Aufzeigen dieser alternativen Möglichkeit zum Stadtbus-Modell der Stadt Walldürn dankte und WAL-Stadträtin Christina Böhm noch einen "Süßen Gruß aus Walldürn" überreichte.